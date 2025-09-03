Après plusieurs leaks récents sur le sujet, Les Sims 4 confirme officiellement la date à ne pas louper pour découvrir plus en détail ses futures nouveautés.

Les packs d'extension pour Les Sims 4 ne cessent d'affluer ces derniers mois. En juillet, le DLC « Nature Enchantée » ​​a ajouté un peu de magie au jeu, avec notamment les fées, la compétence « Apothicaire », et bien plus encore. Avant cela, en mars, le DLC « Business & Loisirs » a introduit les joueurs à Nordhaven et a ajouté, entre autres, la possibilité de créer de petites entreprises. Récemment, le troisième pack de contenu de ce type a leaké, et sa présentation officielle arrive très bientôt.

Une nouvelle aventure très bientôt présentée pour Les Sims 4

Les Sims 4 et les leaks, c'est une grande aventure qui ne cesse d'évoluer. Ces dernières semaines, nous avons notamment découvert par ce biais une bonne partie de la feuille de route du simulateur de vie de Maxis pour le reste de l'année 2025. Plus immédiatement, le titre recevra un nouveau pack d'extension, baptisé « L'Aventure attend », qui promet d'ajouter diverses activités comme de la capture de papillons ou du tir à l'arc.

Via ces leaks, on avait déjà une idée quasi-certaine de la date de son annonce, ainsi que celle de sa sortie. Dans le premier cas, il était question du 4 septembre 2025, et dans le second du 2 octobre. Par le biais d'une annonce officielle notamment sur le compte X.com de la franchise, Maxis confirme en tout cas que ce nouveau DLC pour Les Sims 4 aura bel et bien droit à une bande-annonce de révélation ce 4 septembre. Cela permettra notamment de découvrir davantage de nouvelles activités à découvrir dans le pack « L'Aventure Attend », ainsi probablement que sa date de sortie.

En réaction à cette annonce pour le prochain DLC à venir sur Les Sims 4, les fans ont cependant instamment prié les développeurs de travailler en priorité sur l'optimisation des éléments déjà existants, avant d'ajouter du nouveau contenu. Les derniers packs d'extension étaient en effet sorti avec d'énormes bugs, dont certains capables de totalement casser de vieilles sauvegardes. Le DLC « l'Aventure Attend » s'en sortira-t-il mieux ? L'avenir nous le dira.

Source : Les Sims sur X.com