Après deux décennies à régner sans réelle concurrence, les fans des Sims voient enfin émerger de nouvelles alternatives. A commencer par Paralives, proposition indépendante du petit studio québécois éponyme, qui a déjà séduit plus d’un million de joueurs depuis le lancement de son accès anticipé le 25 mai dernier. Pendant ce temps, la licence traverse une période de calme inhabituelle. Après avoir enchaîné les packs et autres contenus payants à une cadence effrénée, la franchise d’EA connaît un net ralentissement depuis le lancement de sa marketplace. En coulisses, Maxis prépare en effet l’avenir des Sims et avait promis de lever le voile sur ses plans au cours de l’année. En attendant d’en savoir plus, le studio américain propose à l’ensemble des joueuses et joueurs des Sims 4 de récupérer du contenu gratuit toutes les semaines pendant l’été. Une nouvelle fournée de cadeaux est maintenant disponible.

De nouveaux contenus gratuits à récupérer dans Les Sims 4

Pour célébrer l’été, et accessoirement faire artificiellement grimper la fréquentation de sa marketplace, Les Sims 4 offre chaque semaine deux packs de créateurs. Jusqu’au 23 juillet 2026, l’ensemble des joueuses et des joueurs peuvent ainsi récupérer une nouvelle sélection de contenus gratuits. D’abord un ensemble de deux maillots de bain, un modèle féminin et un masculin, par Boschiana. Tous deux sont déclinés en plusieurs coloris pour s’adapter aux goûts vestimentaires de vos Sims. Et quoi de mieux après une longue journée à lézarder sur la plage que de rentrer s'avachir dans un nouveau lit signé Syboulette ? Le second pack gratuit comprend en effet un lit ainsi qu’une plante verte murale pour décorer la chambre. Là encore, les joueurs auront le choix parmi 12 couleurs différentes pour le lit et différents coloris de pots pour la plante.

Ces deux nouveaux packs gratuits sont donc désormais disponibles dans Les Sims 4. Les précédents cadeaux peuvent également toujours être réclamés si vous ne les avez pas encore ajoutés à votre collection. Voici un rappel du calendrier :

11 juin au 9 juillet : Asseyez-vous là par Taurus et Talons à nœud en velours par Miiko

: Asseyez-vous là par Taurus et Talons à nœud en velours par Miiko 18 juin au 18 juillet : Chambre Japandi par SixamCC et Collection Monolith Office par ValiaSims

: Chambre Japandi par SixamCC et Collection Monolith Office par ValiaSims 25 juin au 23 juillet : Set de deux maillots de bain par Boschiana et pack gratuit de Syboulette

: Set de deux maillots de bain par Boschiana et pack gratuit de Syboulette 2 au 30 juillet : packs encore inconnus

: packs encore inconnus 9 juillet au 6 août : packs encore inconnus

: packs encore inconnus 16 juillet au 13 août : packs encore inconnus



Aperçu du contenu des packs gratuits offerts dans Les Sims 4