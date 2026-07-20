Les Sims 4 conclut sa distribution des cadeaux à tous les joueurs de la simulation de vie. Les deux derniers packs gratuits de l’été peuvent désormais être récupérés par tout le monde .

Toutes les bonnes choses ont une fin, même la distribution de cadeaux de Maxis. Depuis le début de l’été, les créateurs des Sims 4 promeuvent la marketplace, la boutique d’achats intégrée, en offrant deux packs gratuits chaque semaine à l’ensemble des joueuses et des joueurs. L’ultime salve de cadeaux est donc maintenant disponible.

Les Sims 4 vous offre ses derniers contenus gratuits de l'été

La distribution de cadeaux touche donc à sa fin. Electronic Arts enrichit une dernière fois sa marketplace dans le cadre de son événement estival, avant la reprise de ses activités habituelles. Depuis plusieurs semaines, l’éditeur propose en effet aux joueurs de récupérer deux packs payants, systématiquement accompagnés d’un payant. Les deux ultimes contenus gratuits offerts pour cette occasion dans Les Sims 4 n’attendent ainsi qu’à être récupérés. A commencer par le pack « Giant Eraser Lamp » de Haenbi qui comprend une lampe de bureau inspirée des gommes qui ont accompagné notre scolarité. Cet objet gratuit n’est décliné qu’en un seul coloris. Ce n’est en revanche pas le cas du pack gratuit « Lily Dress » de Serenity. Comme son nom l’indique, il contient une robe style boho déclinée en 10 variantes.

Comme depuis le début de cet événement, ces packs gratuits des Sims 4 sont également accompagnés d’un contenu payant. Vendu environ 4€ (400 Moolas), il comprend tout un ensemble de mobiliers et de décorations pensé pour créer un espace de vie relaxant, moderne et naturel. On dénombre au total 15 objets différents, tous déclinés en plusieurs coloris. Maintenant que la distribution de cadeaux est terminée dans Les Sims 4, profitons-en pour rappeler que plusieurs packs gratuits des semaines précédentes peuvent encore être récupérés. En voici la liste complète :

11 juin au 9 juillet : Asseyez-vous là par Taurus et Talons à nœud en velours par Miiko

18 juin au 18 juillet : Chambre Japandi par SixamCC et Collection Monolith Office par ValiaSims

25 juin au 23 juillet : Set de deux maillots de bain par Boschiana et pack gratuit de Syboulette

: Set de deux maillots de bain par Boschiana et pack gratuit de Syboulette 2 au 30 juillet : lit d'astronaute et le pack gratuit « Cozy Study Corner »

: lit d'astronaute et le pack gratuit « Cozy Study Corner » 9 juillet au 6 août : set de coussins et étagères rustiques, ainsi que deux tableaux.

: set de coussins et étagères rustiques, ainsi que deux tableaux. 16 juillet au 13 août : lampe par Haenbi et une robe par Serenity





Aperçu des nouveaux packs de la marketplace des Sims 4

Pour pouvoir mettre la main sur ces contenus gratuits des Sims 4, voici en détail la marche à suivre :

Ouvrez Les Sims 4 et rendez-vous dans la marketplace depuis le Menu principal, le mode Vie, le mode Construction ou Créer un Sim.

Trouvez les cadeaux de concepteurs·ices sur la page Découverte, dans la section Gratuit.

Vous les trouverez également sur la page Parcourir en utilisant le filtre Gratuit.

Sélectionnez le cadeau de concepteurs·ices que vous souhaitez obtenir.

Vous verrez peut-être un bouton Acheter avec de la moola avec un prix de 0 moola.

Sélectionnez le bouton, puis confirmez en choisissant Acheter.

Une fois récupéré, téléchargez le cadeau si vous avez la possibilité de le faire.

Revenez au menu principal avant de lancer à nouveau votre partie : votre nouveau cadeau de concepteurs·ices sera prêt à être utilisé.

Source : marketplace des Sims 4