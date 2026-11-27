Jusqu’à l’année prochaine, Maxis offrira du contenu gratuit chaque semaine aux joueurs des Sims 4. Voici le premier disponible ainsi que le calendrier complet.
Les fêtes de fin d’année approchent et Maxis a décidé de gâter les fans des Sims 4. Pendant près de 8 semaines, les Simmers vont pouvoir récupérer une belle collection de contenus gratuits directement depuis la Marketplace du jeu. Au total, ce seront donc 13 packs gratuits qui seront distribués et qui pourront être récupérés gratuitement, comme lors de la première opération du genre qui avait servi à promouvoir la boutique des Sims 4. Le premier est désormais disponible.
Un premier pack gratuit offert pour tous les joueurs des Sims 4
Les festivités ont donc déjà commencé. Le premier cadeau est ainsi disponible depuis hier soir, le 26 novembre 2026. Rock & Carry de son nom, ce premier pack gratuit des Sims 4, signé Bostyny, propose deux objets décoratifs pour personnaliser votre intérieur. Il contient donc un sac à main ainsi qu’un casque audio faisant office d’enceinte. Il sera disponible jusqu'au 6 janvier 2027. Fidèle à sa nouvelle tradition, Maxis déploie en parallèle de cette opération gratuite deux nouveaux packs de créateurs payants.
Le premier, Foxglove Powder Room de ValiaSims, permettra de transformer la salle de bain de vos Sims avec une ambiance champêtre et vintage avec des papiers peints fleuris, des boiseries classiques, des meubles en bois et des accessoires, tous profitant de 19 variations différentes. Le second, Cottage Dreams de Comiko, s’adressera surtout aux amateurs de décorations rustiques avec 25 objets inspirés du style farmhouse américain. Parfait pour transformer une maison des Sims 4 en petit cocon champêtre.
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Le calendrier des contenus gratuits des fêtes de fin d'année
Ceci n’est évidemment que le début des festivités. Maxis a en effet prévu un véritable calendrier de distributions de contenus gratuits des Sims 4. Les rendez-vous sont fixés chaque semaine à 19h, heure française, directement sur la Marketplace du jeu. Le calendrier sera le suivant :
- 26 novembre 2026 : Rock & Carry pack (Bostyny), un sac et un casque audio en décoration.
- 30 novembre 2026 : deuxième pack gratuit
- 3 décembre 2026 : troisième pack gratuit
- 7 décembre 2026 : quatrième pack gratuit
- 10 décembre 2026 : cinquième pack gratuit
- 14 décembre 2026 : sixième pack gratuit
- 17 décembre 2026 : septième pack gratuit des Sims 4
- 21 décembre 2026 : huitième pack gratuit
- 23 décembre 2026 : neuvième pack gratuit
- 4 janvier 2027 : dixième pack gratuit
- 7 janvier 2027 : onzième pack gratuit
- 11 janvier 2027 : douzième pack gratuit
- 14 janvier 2027 : treizième pack gratuit
Comment récupérer les contenus gratuits des Sims 4 ?
- Ouvrez Les Sims 4 et rendez-vous dans la marketplace depuis le Menu principal, le mode Vie, le mode Construction ou Créer un Sim.
- Trouvez les cadeaux de concepteurs·ices sur la page Découverte, dans la section Gratuit.
- Vous les trouverez également sur la page Parcourir en utilisant le filtre Gratuit.
- Sélectionnez le cadeau de concepteurs·ices que vous souhaitez obtenir.
- Vous verrez peut-être un bouton Acheter avec de la moola avec un prix de 0 moola.
- Sélectionnez le bouton, puis confirmez en choisissant Acheter.
- Une fois récupéré, téléchargez le cadeau si vous avez la possibilité de le faire.
- Revenez au menu principal avant de lancer à nouveau votre partie : votre nouveau cadeau de concepteurs·ices sera prêt à être utilisé.