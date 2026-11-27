Les fêtes de fin d’année approchent et Maxis a décidé de gâter les fans des Sims 4. Pendant près de 8 semaines, les Simmers vont pouvoir récupérer une belle collection de contenus gratuits directement depuis la Marketplace du jeu. Au total, ce seront donc 13 packs gratuits qui seront distribués et qui pourront être récupérés gratuitement, comme lors de la première opération du genre qui avait servi à promouvoir la boutique des Sims 4. Le premier est désormais disponible.

Un premier pack gratuit offert pour tous les joueurs des Sims 4

Les festivités ont donc déjà commencé. Le premier cadeau est ainsi disponible depuis hier soir, le 26 novembre 2026. Rock & Carry de son nom, ce premier pack gratuit des Sims 4, signé Bostyny, propose deux objets décoratifs pour personnaliser votre intérieur. Il contient donc un sac à main ainsi qu’un casque audio faisant office d’enceinte. Il sera disponible jusqu'au 6 janvier 2027. Fidèle à sa nouvelle tradition, Maxis déploie en parallèle de cette opération gratuite deux nouveaux packs de créateurs payants.

Le premier, Foxglove Powder Room de ValiaSims, permettra de transformer la salle de bain de vos Sims avec une ambiance champêtre et vintage avec des papiers peints fleuris, des boiseries classiques, des meubles en bois et des accessoires, tous profitant de 19 variations différentes. Le second, Cottage Dreams de Comiko, s’adressera surtout aux amateurs de décorations rustiques avec 25 objets inspirés du style farmhouse américain. Parfait pour transformer une maison des Sims 4 en petit cocon champêtre.

Aperçu du contenu du premier pack gratuit des fêtes de fin d'année

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Le calendrier des contenus gratuits des fêtes de fin d'année

Ceci n’est évidemment que le début des festivités. Maxis a en effet prévu un véritable calendrier de distributions de contenus gratuits des Sims 4. Les rendez-vous sont fixés chaque semaine à 19h, heure française, directement sur la Marketplace du jeu. Le calendrier sera le suivant :

26 novembre 2026 : Rock & Carry pack (Bostyny), un sac et un casque audio en décoration.

: Rock & Carry pack (Bostyny), un sac et un casque audio en décoration. 30 novembre 2026 : deuxième pack gratuit

: deuxième pack gratuit 3 décembre 2026 : troisième pack gratuit

: troisième pack gratuit 7 décembre 2026 : quatrième pack gratuit

: quatrième pack gratuit 10 décembre 2026 : cinquième pack gratuit

: cinquième pack gratuit 14 décembre 2026 : sixième pack gratuit

: sixième pack gratuit 17 décembre 2026 : septième pack gratuit des Sims 4

: septième pack gratuit des Sims 4 21 décembre 2026 : huitième pack gratuit

: huitième pack gratuit 23 décembre 2026 : neuvième pack gratuit

: neuvième pack gratuit 4 janvier 2027 : dixième pack gratuit

: dixième pack gratuit 7 janvier 2027 : onzième pack gratuit

: onzième pack gratuit 11 janvier 2027 : douzième pack gratuit

: douzième pack gratuit 14 janvier 2027 : treizième pack gratuit