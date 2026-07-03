Les Sims 4 distribuera des cadeaux à l’ensemble des joueurs tout l’été. Deux nouveaux packs gratuits peuvent désormais être récupérés par tout le monde et sans condition.

Les mises à jour s’enchaînent pour Les Sims 4. Faute de nouveaux contenus en attendant la transition vers « l’avenir de la licence », Maxis communique surtout sur son grand chantier de réparation du jeu. A cela s’ajoute un programme saisonnier, au cours duquel le studio s’associe à plusieurs créateurs afin de proposer du contenu gratuit chaque semaine à l’ensemble des joueuses et joueurs. Un rendez-vous confortablement installé depuis le début de l’été, qui se poursuit donc avec une nouvelle salve de cadeaux, à récupérer dès maintenant sur la marketplace des Sims 4.

Encore deux packs gratuits pour Les Sims 4

Electronic Arts continue ainsi d’enrichir sa marketplace avec à la fois des packs gratuits comme payants. Une initiative qui a rapidement été associée à un besoin d’améliorer les chiffres de fréquentation, dont l’avenir de la licence dépendrait selon une source avérée fiable. Mais plus que des hypothèses, ce sont donc deux nouveaux contenus gratuits qui n’attendent que les joueuses et joueurs des Sims 4 disposés à se rendre sur la boutique d’achats intégrés du jeu. A commencer par l’« Astronaut Dream Bed », un lit en forme de fusée destiné à donner plus de caractère aux chambres d’enfants. Il se décline en six coloris différents.

Puis il y a le pack gratuit « Cozy Study Corner », qui comprend quant à lui deux objets différents : un petit bureau d’angle (11 coloris) accompagné de son fauteuil (9 couleurs). Comme toujours, ces packs gratuits des Sims 4 s’accompagnent également d’un contenu payant, vendu environ 4€ (400 Moolas). Ce dernier comprend 11 éléments de décoration pour la cuisine.







Rappelons également que les autres packs gratuits offerts depuis le début de l'événement peuvent encore être récupérés. En voici la liste, et le programme :

11 juin au 9 juillet : Asseyez-vous là par Taurus et Talons à nœud en velours par Miiko

: Asseyez-vous là par Taurus et Talons à nœud en velours par Miiko 18 juin au 18 juillet : Chambre Japandi par SixamCC et Collection Monolith Office par ValiaSims

: Chambre Japandi par SixamCC et Collection Monolith Office par ValiaSims 25 juin au 23 juillet : Set de deux maillots de bain par Boschiana et pack gratuit de Syboulette

: Set de deux maillots de bain par Boschiana et pack gratuit de Syboulette 2 au 30 juillet : lit d'astronaute et le pack gratuit « Cozy Study Corner »

: lit d'astronaute et le pack gratuit « Cozy Study Corner » 9 juillet au 6 août : packs encore inconnus

: packs encore inconnus 16 juillet au 13 août : packs encore inconnus

Envie de mettre la main sur ces contenus gratuits ? Voici la marche à suivre pour les récupérer :

Ouvrez Les Sims 4 et rendez-vous dans la marketplace depuis le Menu principal, le mode Vie, le mode Construction ou Créer un Sim.

Trouvez les cadeaux de concepteurs·ices sur la page Découverte, dans la section Gratuit.

Vous les trouverez également sur la page Parcourir en utilisant le filtre Gratuit.

Sélectionnez le cadeau de concepteurs·ices que vous souhaitez obtenir.

Vous verrez peut-être un bouton Acheter avec de la moola avec un prix de 0 moola.

Sélectionnez le bouton, puis confirmez en choisissant Acheter.

Une fois récupéré, téléchargez le cadeau si vous avez la possibilité de le faire.

Revenez au menu principal avant de lancer à nouveau votre partie : votre nouveau cadeau de concepteurs·ices sera prêt à être utilisé.

Source : Maxis