Maxis célèbre l’été en offrant chaque semaine du contenu gratuit à l’ensemble des joueuses et joueurs des Sims 4. Une occasion pour le studio de promouvoir sa marketplace, sa nouvelle boutique d’achats intégrée particulièrement décriée, tout en mettant en avant certains créateurs de contenus partenaires. La nouvelle salve de cadeaux hebdomadaires des Sims 4 est donc maintenant disponible.

Deux packs gratuits à récupérer dans Les Sims 4

La distribution de cadeaux se poursuit donc. Electronic Arts continue d’enrichir sa marketplace avec des packs gratuits, systématiquement accompagnés d’un payant. Ce sont donc, comme chaque semaine depuis cet été, deux nouveaux contenus gratuits qui n’attendent qu’à être récupérés dans Les Sims 4. A commencer par le « Cuddly Cryptids Mini-Set » de BrazenLotus, qui propose un ensemble de coussins et des étagères en forme de montagne pour donner un style plus rustique à vos pièces. Chaque objet est décliné en 12 coloris. Le pack gratuit « Splendid Canvases » de Peacemaker comprend quant à lui des tableaux pour décorer votre salon et lui donner plus de caractère. Il est décliné en deux variations, l’une botanique, l’autre plus abstraite.

Comme toujours depuis le début de l’événement, ces packs gratuits des Sims 4 s’accompagnent aussi d’un contenu payant. Vendu environ 2€ (200 Moolas), ce dernier comprend tout un ensemble d’objets pour une chambre d’adulte, allant de lits, à des tableaux en passant par des réveils. On dénombre au total 10 objets différents, tous déclinés en plusieurs coloris. Rappelons, au passage, que si les deux tout premiers packs gratuits des Sims 4 de l’événement ne sont plus disponibles, il est encore possible de mettre la main sur ceux des semaines précédentes avant qu’il ne soit trop tard. En voici la liste, et le programme :

11 juin au 9 juillet : Asseyez-vous là par Taurus et Talons à nœud en velours par Miiko

18 juin au 18 juillet : Chambre Japandi par SixamCC et Collection Monolith Office par ValiaSims

: Chambre Japandi par SixamCC et Collection Monolith Office par ValiaSims 25 juin au 23 juillet : Set de deux maillots de bain par Boschiana et pack gratuit de Syboulette

: Set de deux maillots de bain par Boschiana et pack gratuit de Syboulette 2 au 30 juillet : lit d'astronaute et le pack gratuit « Cozy Study Corner »

: lit d'astronaute et le pack gratuit « Cozy Study Corner » 9 juillet au 6 août : set de coussins et étagères rustiques, ainsi que deux tableaux.

: set de coussins et étagères rustiques, ainsi que deux tableaux. 16 juillet au 13 août : packs encore inconnus





Aperçu des nouveaux packs de la marketplace des Sims 4

Ouvrez Les Sims 4 et rendez-vous dans la marketplace depuis le Menu principal, le mode Vie, le mode Construction ou Créer un Sim.

Trouvez les cadeaux de concepteurs·ices sur la page Découverte, dans la section Gratuit.

Vous les trouverez également sur la page Parcourir en utilisant le filtre Gratuit.

Sélectionnez le cadeau de concepteurs·ices que vous souhaitez obtenir.

Vous verrez peut-être un bouton Acheter avec de la moola avec un prix de 0 moola.

Sélectionnez le bouton, puis confirmez en choisissant Acheter.

Une fois récupéré, téléchargez le cadeau si vous avez la possibilité de le faire.

Revenez au menu principal avant de lancer à nouveau votre partie : votre nouveau cadeau de concepteurs·ices sera prêt à être utilisé.

Source : marketplace des Sims 4