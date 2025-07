Bonne nouvelle pour les fans des Sims 4. Le jeu propose cette semaine encore des objets gratuits à débloquer pendant un temps limité. Cette distribution fait partie de l’événement Nature en Appel, lancé récemment pour accompagner l’extension Nature Enchantée. Si vous aimez personnaliser votre maison ou relooker vos Sims, c’est clairement le bon moment pour relancer votre partie.

Quatre nouveaux objets à récupérer gratuitement sur Les Sims 4

Cette semaine marque le quatrième volet des récompenses gratuites sur Les Sims 4. Pour les obtenir, il suffit de remplir quelques missions hebdomadaires dans le jeu. Rien de compliqué : quelques actions simples suffisent pour faire le plein de cadeaux.

Voici ce que vous pouvez débloquer :

Les Latrines Royales : un joli petit cabanon façon trône en bois

: un joli petit cabanon façon trône en bois Les Rochers de la Baie : des éléments déco pour embellir vos extérieurs

: des éléments déco pour embellir vos extérieurs Les Sandales de Sentier : des chaussures parfaites pour les balades dans la nature

: des chaussures parfaites pour les balades dans la nature Le magazine "Touchez de l’herbe", n°4 : clin d’œil amusant à la tendance "green" de cette extension

Et ce n’est pas tout. En terminant les missions, vous pouvez aussi obtenir une potion pour modifier les traits de vos Sims, 1 500 points de Satisfaction et 10 000 Simflouz. De quoi bien booster votre foyer dans Les Sims 4, sans passer par la boutique.

Un contenu qui s’inscrit dans l’univers de la nouvelle extension

Tous ces cadeaux sont liés à Les Sims 4 Nature Enchantée, la dernière extension en date. Elle introduit un nouveau monde, Innsgreen, avec ses trois régions : la côte d’Adhmor, la forêt de Sprucederry Grove, et le marais enchanté d’Everdew.

Mais ce qui fait surtout parler, c’est le retour des fées, jouables à part entière. Deux nouvelles aspirations sont aussi au programme : Fée et Amateur d’élixirs. Et pour aller plus loin dans le côté "vie naturelle", les Sims peuvent développer la compétence de vie autonome ou apprendre à préparer des potions grâce à la maîtrise des plantes médicinales. En bref, cette extension pousse encore plus loin l’exploration de la magie, de la nature, et du quotidien en pleine forêt.

