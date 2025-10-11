Les Sims 4 s’offrent (encore) un tout nouveau contenu, cette fois pour célébrer la nouvelle saison avec, comme on pouvait s’y attendre, un kit qui met à l’honneur la mode automnale.

L’automne s’installe aussi chez Les Sims 4. Electronic Arts et Maxis viennent de dévoiler un tout nouveau kit intitulé Tenues d’automne, déjà disponible sur PC, Mac et consoles. L’idée est simple : offrir à vos Sims une garde-robe chaleureuse, élégante et pile dans l’esprit de la saison. Hélas, ce n'est pas gratuit.

Un kit pour célébrer la mode automnale sur Les Sims 4

Avec ce nouveau contenu à 4,99 euros, Les Sims 4 invite les joueurs à plonger dans une ambiance feutrée où les couleurs brunes, orangées et dorées dominent. Les développeurs ont misé sur des pièces à la fois classiques et raffinées, idéales pour affronter la baisse des températures avec style.

Au programme : des cardigans douillets, des vestes cintrées, des blazers à motifs écossais, mais aussi des jupes en tweed et des imperméables élégants. Un vrai mélange entre confort et sophistication, parfait pour donner un côté cosy à vos tenues dans Les Sims 4.

Entre Dark Academia et glamping chic

Les créateurs du kit Les Sims 4 ont visiblement voulu s’inspirer de plusieurs courants de mode actuels. Le premier, très en vogue sur les réseaux sociaux, est le style Dark Academia : un look inspiré des universités anglaises, entre bibliothèques anciennes et cafés feutrés. Vos Sims pourront ainsi adopter une allure intellectuelle, avec de longs manteaux, des chemises impeccables et des tissus épais.

Mais pour celles et ceux qui préfèrent un esprit plus détendu, le kit propose aussi une approche glamping, ce mélange entre glamour et camping. Bonnet, écharpe, chapeau à large bord et bottes assorties composent cette seconde tendance, plus rustique mais tout aussi élégante.

Ce kit ne révolutionne pas le jeu, mais il illustre une chose : Les Sims 4 continue de cultiver son sens du détail et de suivre les modes. Après les kits axés sur le design d’intérieur, la cuisine ou encore l'aventure, Tenues d’automne mise sur la mode saisonnière pour renouveler le quotidien des Sims. Le tout est disponible sur ce lien au prix de 4,99 euros.

Source : EA