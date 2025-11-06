Si vous avez l’impression d’avoir fait le tour des Sims 4, sachez que ce concurrent sérieux a tout pour séduire. Il fait déjà rêver les fans, et ce n’est que le début.

Depuis quelques années, Les Sims 4 règne en maître sur la simulation de vie. Mais un challenger bien décidé à bousculer la hiérarchie continue de faire parler de lui, Paralives. Le jeu indépendant du studio canadien dévoile peu à peu ses atouts, et sa dernière vidéo consacrée à la construction a clairement séduit les fans.

Un mode construction qui met la barre très haut pour ce concurrent des Sims 4

La nouvelle bande-annonce de Paralives montre à quel point le jeu veut miser sur la liberté créative. Fini les contraintes à la Sims 4, place à un mode construction sans grille ! Les meubles se placent où on veut, s’orientent à 360°, et peuvent être redimensionnés librement.

Envie d’un tapis plus petit, d’une photo géante ou de rideaux parfaitement ajustés ? Tout est possible. Même la taille des lits ou la longueur des objets peuvent être modifiées avec précision. Pour les amateurs de décoration, c’est un vrai rêve éveillé.

Autre atout, la personnalisation complète des couleurs et textures. Chaque élément peut être ajusté dans les moindres détails, du cadre d’un lit aux draps eux-mêmes. Ce système rappelle celui des Sims 3, disparu depuis, et que les joueurs réclament depuis des années.

Des outils pensés pour les créateurs

Le trailer montre aussi une interface claire, moderne et surtout pratique. Les raccourcis clavier facilitent la création et rendent la prise en main immédiate. Tout a été pensé pour que le joueur se sente libre, sans devoir jongler avec des menus compliqués. Là où Les Sims 4 impose encore des limites dans la taille des objets, Paralives propose un curseur fluide pour ajuster chaque élément au millimètre près. Un petit détail, certes, mais qui change tout dans un jeu où la créativité est reine.

L’équipe de développement ne s’arrête pas là. Elle a également présenté les radios du jeu, un autre détail qui renforce l’immersion. Au lancement, quatre stations seront disponibles : Lo-Fi, Indie Pop, Rock et Old Ballads. Le plus beau ? Les musiques sont composées par les développeurs eux-mêmes. Une démarche artisanale qui donne une vraie âme au projet, loin des productions plus formatées de Les Sims 4.

La vidéo a rapidement fait réagir les fans. Sur les réseaux, les commentaires sont unanimes : Paralives impressionne. Beaucoup saluent son interface intuitive et sa liberté de création, deux aspects souvent cités comme des points faibles des Sims.

