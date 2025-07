Depuis la dernière mise à jour gratuite du 1er juillet, Les Sims 4 a reçu plusieurs améliorations, notamment un inventaire mieux pensé. Mais comme souvent avec ce genre de patch, des bugs ont aussi fait leur apparition. Et pas des moindres. De nombreux joueurs ont vite signalé des problèmes liés à la grossesse de leurs Sims.

Des bugs qui gâchent Les Sims 4

La grossesse est un élément central dans les parties orientées famille de Les Sims 4. Beaucoup de joueurs créent des générations entières ou relèvent des défis comme le célèbre "100 bébés". Mais depuis la mise à jour, tout ne fonctionne plus comme prévu.

Plusieurs joueurs, même sans mods, ont remarqué des comportements étranges. Par exemple, l’option "Essayer d’avoir un bébé" a disparu pour certains foyers. D’autres ne peuvent plus faire de test de grossesse après un rapport. Et parfois, même si une Sim est enceinte, son ventre ne grossit pas. De quoi casser totalement l’immersion dans Les Sims 4.

EA reconnaît le problème (et réagit enfin)

Face à la grogne sur les forums officiels Les Sims 4 et sur Discord, EA a pris la parole. L’équipe confirme enquêter activement sur ces bugs liés à la grossesse. Aucune solution définitive n’a encore été annoncée, mais le problème est bien pris au sérieux. C’est déjà un soulagement pour une partie de la communauté, souvent agacée par le manque de réactivité sur certains bugs passés.

En attendant un patch complet, deux autres bugs seront corrigés dans la mise à jour prévue pour le 10 juillet pour Les Sims 4. Elle accompagnera la sortie de la nouvelle extension Nature Enchantée. On sait déjà que les soucis de glisser-déposer pour le nettoyage et la disparition du panneau des hobbies seront réglés ce jour-là. Pour les bugs de grossesse, le doute persiste. Rien ne garantit qu’ils seront corrigés dès cette date. Mais EA invite les joueurs à continuer de signaler tout comportement anormal via ses forums pour accélérer la résolution.

Comme toujours avec Les Sims 4, chaque mise à jour apporte son lot de bonnes surprises… et de petits ratés. Cette fois, c’est un aspect essentiel du gameplay qui est touché. Et même si certains prennent ces bugs avec humour, d’autres sont frustrés de devoir mettre leurs histoires en pause.

Source : Maxis