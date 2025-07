Nouvelle mise à jour majeure, nouvelle flopée de bugs dérangeants. C’est devenu une coutume désormais et les joueuses et joueurs des Sims 4 en ont marre.

Un soupçon de féerie s’apprête à arriver dans Les Sims 4. Face aux nombreuses demandes pour du contenu plus fantastique, Maxis lancera dès aujourd’hui sa nouvelle extension : Nature Enchantée. Un DLC qui mettra naturellement les plantes, la vie de bohème et bien sûr les petites créatures ailées longtemps réclamées. Comme toujours, en amont de la sortie de ce nouveau contenu payant, Maxis a déployé une nouvelle mise à jour de grande envergure. Et il s’est passé ce qu’il arrive systématiquement : certaines fonctionnalités majeures de Les Sims 4 sont cassées.

Des bugs importants à la pelle pour Les Sims 4

C’est un ras-le-bol général qui s’est installé ces dernières années au sein de la communauté des simmers. À chaque patch majeur, ses problèmes plus ou moins importants, voir incongrus. On se souvient notamment de l’inceste, qui revient de temps à autre, ou des enfants qui tombaient soudainement enceintes. Désormais, il sera impossible pour vos personnages de savoir s’ils ont réussi à déclencher une grossesse ou non. Les tests de grossesse ont soudainement disparu pour de nombreux joueurs, rendant la tâche pour faire un bébé bien plus difficile qu’elle ne le devrait. Pour d’autres, le jeu leur indique carrément que toutes les femmes de leur quartier sont enceintes, alors que non. Difficile de planifier ses scénarios dans de telles conditions. Et ce n’est pas le seul problème gênant rencontré par les joueuses et joueurs de Les Sims 4.

Fini également le raccourci pour se débarrasser de la nourriture périmée, des couches ou des assiettes qui trainent. La technique pour les glisser directement dans la poubelle ou l’évier ne fonctionne plus, au grand dam de la communauté, particulièrement adepte de cette technique. Il faut demander à ses personnages de le faire à la dure, d’ici une prochaine mise à jour pour Les Sims 4. Pour celles et ceux qui possèdent l’extension Business et Loisirs, le tableau des loisirs est lui aussi victime d’un bug. Il a tout bonnement disparu des terrains où il était installé, et il est désormais impossible de le placer. Forcément, c’est le gameplay de ce DLC qui en prend un coup. L’impatience règne en tout cas chez les joueurs des Sims 4. « C’est à se demander si Maxis teste ses patchs en interne avant de les déployer », grogne une fan sur Twitter.

©EA

Face à ces problèmes, ce sont encore les joueurs eux-mêmes qui ont pris les choses en main. Le moddeur Luminou a ainsi créé une mise à jour provisoire pour Les Sims 4, corrigeant les bugs de grossesse uniquement. Il vous suffira de l’installer comme n’importe quel, c’est-à-dire en copiant-collant le fichier directement depuis votre répertoire consacré aux contenus personnalisés. Maxis n’a pour l’instant pas pris officiellement la parole quant à ces problèmes, mais ils devraient être rectifiés dans un avenir proche. D'ici-là, rendez-vous sur cette page pour télécharger le mod.

Source : X