Alors qu'InZOI a déployé sa plus grosse mise à jour et son premier DLC gratuit, avec de nouveaux arguments pour séduire les amateurs du genre, Les Sims 4 poursuit son bonhomme de chemin. La rumeur veut que l’annonce de la prochaine extension soit faite prochainement. Celle-ci mettrait l’accent sur l’aventure, d’une façon ou d’une autre. Mais alors que Maxis enchaîne les contenus payants, la communauté réclame depuis des mois que le studio corrige l’un des problèmes les plus importants causés par l’un de ces DLC. Après une longue attente, les équipes communiquent enfin sur l’objet de la colère de leur communauté.

Bientôt la fin du plus gros bug des Sims 4 ?

Depuis de longs mois, les sauvegardes de nombreux joueurs sont en danger. La cause ? Un bug de l’extension Sims 4 A Louer, qui sévit depuis très longtemps, trop longtemps. Pour rappel, ce problème critique corrompt littéralement des sauvegardes historiques de la communauté, dont certaines ont plus de dix ans. La seule solution pour les joueurs était alors de désinstaller le DLC ou de le désactiver grâce à l'option qui a été ajoutée il y a quelques semaines. Une mesure assez radicale, d’autant que la communauté adore les nouvelles fonctionnalités apportées par l'extension plaisent beaucoup à la communauté. Les joueurs n’ont eu alors de cesse d’exprimer leur mécontentement et de supplier Maxis de le corriger dans tous les commentaires de ses publications sur les réseaux sociaux. Il semblerait que ce qui est, à l'heure actuelle, l'un des problèmes les plus importants des Sims 4 soit enfin en passe d'être corrigé.

Dans un communiqué officiel, Maxis affirme avoir résolu près de la moitié des problèmes les plus urgents concernant les Sims 4 A Louer. « Nous en avons corrigé plus de 29 signalés par la communauté, et 37 sont actuellement en cours de résolution, dont 11 requièrent davantage d’informations de la part des joueurs. Deux de ces problèmes concernent les corruptions de sauvegarde. Nous avons une solution partielle pour le bug qui a recueilli le plus de votes des joueurs, nous partagerons des informations dès que nous le pourrons », a expliqué le studio. Cette communication intervient juste avant l’annonce officielle du prochain DLC des Sims 4, ce qui n’a pas échappé aux joueurs

Aperçu du quartier des Sims 4 A louer ©Maxis

Un bug qui traine depuis un an

« Nous avons découvert qu'il ne s'agissait pas d'un simple bug isolé. Et compte tenu de la grande diversité des plateformes, des configurations, des packs et d’autres facteurs, une enquête plus approfondie s’imposait. Ce processus peut être très long, car nous devons reproduire le bug pour en identifier la cause, trouver une solution et planifier une mise à jour avec le correctif », ajoutent les créateurs des Sims 4. Il faudra cependant encore faire preuve de patience, car l’équipe n’est pas encore en mesure de déployer un correctif définitif. Elle promet toutefois de tenir la communauté informée de l'avancement de son enquête. Après plus d'un an, il est grand temps.

Source : Maxis