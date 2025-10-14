Avec Les Sims 4, c’est décidément à chaque nouvelle extension sa nouvelle peine. En effet, les fans du simulateur de vie commencent désormais à en avoir l’habitude, chaque nouvelle sortie s’accompagne généralement d’une série de problèmes pouvant plus ou moins impacter l’expérience de jeu. Et l’extension « À l’aventure », disponible depuis le 2 octobre, n’a malheureusement pas échappé à cette triste tradition, ce qui pousse aujourd’hui la communauté à partager son agacement auprès de Maxis.

Les Sims 4 s’attire encore la foudre des joueurs

Mais alors, quel est le problème cette fois-ci ? Il apparaît que le nouveau pack des Sims 4 ne tient pas toutes ses promesses. Car contrairement à ce que laissait entendre la communication autour de ce dernier, la mécanique permettant de créer des lieux dédiés au dressage des animaux pour les possesseurs de l’extension « Chats et Chiens » n’est visiblement pas aussi poussée que ce que Maxis n’a bien voulu nous le faire croire. Résultat : beaucoup de joueurs ont cru à un énième bug, avant de découvrir en réalité que ce n’en est pas un.

Ainsi, si vous aussi avez rencontré des problèmes pour partir en escapade avec vos animaux domestiques, ou avez été surpris par le fait qu’aucun autre Sim ne semble pouvoir être capable de rejoindre votre terrain avec ses propres animaux, sachez que cela n’a rien d’anormal. Cela signifie soit que vous n’avez pas procédé de la bonne manière – la marche à suivre ayant depuis été précisée sur le site officiel des Sims 4 par Maxis –, soit que vous attendez de cette nouvelle extension des choses qu’elle n’est apparemment pas destinée à faire.

Et on peut le dire, c’est alors l’incompréhension la plus totale qui règne au sein de la communauté des Sims 4. « C’est assez horrible de voir la façon dont vous avez fait la promotion de ces fonctionnalités, en allant jusqu’à créer de jolis vidéos Tik Tok sur les réseaux sociaux ; puis quand on vous demande si l’on peut obtenir ce que vous nous avez promis, ce pour quoi nous avons payé, vous nous renvoyez vers la rubrique 'Commentaires' comme si ce que nous demandions n’était que le fruit de notre imagination » s’offusque notamment un internaute.

La dernière extension accusée de publicité mensongère

Car en effet, croyant à un bug, les joueurs ont d’abord signalé le phénomène comme tel sur les forums officiels du jeu, avant d’avoir la surprise de découvrir que le sujet avait été déplacé par Maxis dans la partie « Commentaires ». C’est d’ailleurs ce qui a permis à la communauté de comprendre que ce qu’ils pensaient à l’origine être un problème n’en était en réalité pas vraiment un. D’où le fait que les développeurs des Sims 4 aient déplacé le sujet dans la partie destinée à recueillir l’avis des joueurs pour améliorer le jeu en conséquence.

Et on ne peut pas dire que la défense de Maxis, qui se contente de répondre par une FAQ détaillant la marche à suivre pour profiter au mieux de l’extension, ait beaucoup de succès auprès des fans. « Quel est l’intérêt d’un lieu ‘personnalisé’ proposant des tâches pour les animaux si vous ne pouvez pas le configurer de manière autonome pour qu’il soit adapté à ces animaux ? » s’interroge par exemple l’un d’eux. « Ce conseil semble vraiment insultant pour l’intelligence des joueurs [des Sims 4] » dénonce un autre pour souligner l’absurdité de la situation.

« De toute évidence, vous ne vous êtes pas donné la peine d’aller plus loin que la mise en place de l’escapade, car rien ne fonctionne après cela » renchérit finalement un dernier, en soulignant que « l’un de [leurs] articles marketing indiquait que nous pouvions gérer un ranch équestre ». « Merci de corriger toutes les escapades liées aux animaux, car il s’agit d’une publicité mensongère ». Voilà qui met encore une fois Maxis et Electronic Arts dans une décision bien délicate vis-à-vis des Sims 4, qui n’en est malheureusement pas à sa première polémique.

Source : Sims Community