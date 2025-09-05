Les Sims 4 a encore de beaux jours devant lui. EA a décidé d’assumer la dimension jeu service du titre, qui a désormais plus de 10 ans de bouteille et un nombre faramineux de DLC. Justement, les kits et les extensions s’enchaînent à une cadence que la communauté, et son portemonnaie, ont beaucoup de mal à suivre. D’autant qu’elle reproche au studio de déployer contenu payant après contenu payant sans prendre le temps de corriger les bugs critiques, comme celui du DLC « À Louer », qui peut corrompre certaines sauvegardes historiques. Alors, avant d'annoncer sur la prochaine extension, Maxis a tenu à rassurer les joueurs : ils sont sur le coup. Le damage control opéré, le studio a ainsi dévoilé Les Sims 4 À l'aventure, et ça pourrait bien être une bonne surprise pour les simmers.

Les Sims 4 A l'Aventure enfin annoncé

Même les Sims ont besoin de s'échapper de la monotonie du quotidien. Pour retrouver leur âme d'enfant et partir à l'aventure, ils pourront faire leurs valises et prendre la direction de Point Gibbi dès le 2 octobre 2025 sur PC et consoles. Refuge des vers luisants, des prismoiseaux et des méduses, ce lieu abrite le plus gros geyser du monde, des grottes étranges remplies de cristaux et une baie bioluminescente. Il est devenu le terrain de jeu parfait pour les aventuriers. Dans Les Sims 4 : À l'aventure, les personnages pourront renouer avec leur esprit d'enfance et mener une vie audacieuse et aventureuse. Retraite de remise en forme, camps de vacances pour enfants, compétitions romantiques, festivals, chasse aux papillons et escapades sont autant d'activités qui les attendent.

De nouvelles fonctionnalités comme les amimaginaires (avec quatre types de poupées en guise d’amis imaginaires), le tir à l’arc, la création de papiers, l'entomologie, le kayak, le toboggan aquatique, le sport au centre de fitness et bien plus encore seront donc au cœur de l’expérience de ce DLC. Les adultes pourront par ailleurs exercer deux nouvelles carrières dans Les Sims 4 À l'aventure : animateur de colo ou garde forestier. Les enfants, eux, auront le droit à une nouvelle aspiration : Star du Quartier. Ce sont au total trois types d’escapades prédéfinies qui seront proposés dans le DLC, mais il sera possible de créer les vôtres et d’en définir les règles.

Des fonctionnalités très demandées arrivent

Les escapades peuvent alors durer un jour, une semaine, un mois ou plus, et ce sera à vous d’organiser les activités qui permettront à vos Sims de se détendre. Et oui, enfin ! Les Sims 4 À l'aventure vous permettra de créer vos propres émissions de téléréalité romantique dans lesquelles vous pourrez choisir les conditions d’élimination des sims en compétition. La rumeur veut que Les Sims 4 À l'aventure soit l’un des DLC les plus ambitieux et les plus chers à développer à ce jour, et on peut aisément la croire quand on voit le contenu particulièrement demandé qui s'annonce, comme les terrains de jeu à fabriquer ou des nouveaux sentiments pour les enfants. Rendez-vous donc le 2 octobre 2025 pour partir à l’aventure.



















Source : Maxis