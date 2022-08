Rien ne va plus depuis la dernière mise à jour gratuite de Les Sims 4. Ce qui devait être un pas de plus vers l’inclusivité s’est transformé en petit bad buzz. Les adeptes de la simulation de vie ont rencontré plusieurs bugs, le plus gênant étant que le jeu autorise et encourage les relations incestueuses.

La dernière mise à jour de Les Sims 4 est un véritable fiasco

C’était une mise à jour attendue par la communauté, mais rien ne s’est passé comme prévu. Ce vendredi 26 juillet, Maxi Studios a déployé un patch gratuit ajoutant tout un tas de nouveaux contenus. Au programme, de nouvelles options de création de Sims, des sentiments de peur et des désirs inédits, des murs incurvés et surtout l’ajout de l’orientation sexuelle des personnages. Tout ça mélangé, ça a créé une énorme anomalie qui a échappé aux développeurs.

EA s’est en effet pris les pieds dans le tapis en modifiant le système d’envies, au point que Les Sims 4 encourage désormais l’inceste. Plusieurs joueurs ont en effet remarqué que leurs personnages essaient désormais d’entamer des relations amoureuses avec des membres de leur famille. Une capture montre par exemple une vieille dame souhaitant demander à son propre fils d’être son petit ami. Il ne s’agit pas là d’un incident isolé, il y a eu plusieurs cas similaires où un Sim a demandé à sa sœur d’être sa petite amie, tandis qu’un autre a essayé de sortir avec son père.

De quoi déconcerter les joueurs impactés par ce vilain bug qui a depuis été remonté aux développeurs. Le studio a par ailleurs annoncé travailler sur un correctif pour résoudre ce problème au plus vite. Ce n’est malheureusement pas le seul désagrément provoqué par cette mise à jour des Sims 4. Certains joueurs ont constaté un vieillissement prématuré des avatars. Leurs personnages deviennent plus vieux rapidement alors qu’ils ne fêtent pas leur anniversaire, comme le veut la tradition dans le jeu. Tout ceci devrait cependant être corrigé très rapidement.