Comme l'indiquait le leak de la semaine dernière, ce nouveau gros DLC pour Les Sims 4 se nomme bien « Business & Loisirs », et vient donc étoffer ces deux éléments du simulateur de vie de Maxis. Mais la présentation du contenu de ce nouveau pack ne semble pas avoir emballé les fans plus que cela. Explications.

Un nouveau gros DLC pour Les Sims 4 qui ne fait pas le business des fans

À la mention du nom « Business & Loisirs » pour le prochain gros DLC à venir le 6 mars prochain sur Les Sims 4, les fans espéraient enfin voir arriver une adaptation de La Bonne Affaire et Quartier Libre des Sims 2. Malheureusement, sa présentation n'a visiblement pas été à la hauteur de leurs attentes. L'idée du DLC est bien d'introduire la ville de Nordhaven et un système de loisirs, où les Sims peuvent se rassembler pour discuter de différents passe-temps, socialiser et développer de nouvelles compétences auprès de spécialistes d'une discipline donnée. De l'autre, le jeu accueille un système de création de petite entreprise.

C'est cependant là où le bât blesse pour les fans des Sims 4. En possédant uniquement ce DLC, seules deux activités sont propices à la création d'un petit commerce : un salon de tatouage et un local de poterie. En détenant d'autres DLC tels que Chats et Chiens, Get Together, La Vie en Ville, Devenir Célèbre, Jour de Lessive ou Nuits au Bowling, les activités suivantes s'ouvrent respectivement à la création de commerces : des cafés pour animaux de compagnie, des boîtes de nuit et salles d'arcade, des bars karaoké, des leçons d'acteur, une laverie automatique ou un bowling.

La réaction à chaud des fans autour de ce nouveau DLC des Sims 4 est cependant assez froide. Beaucoup estiment en effet que, en ne possédant que ce seul pack, les ajouts ne valent clairement pas les 40 euros demandés. D'autres sont déçus par l'absence d'activités comme un salon de coiffure ou une auto-école, entre autres exemples. Certains déplorent également un recyclage d'animations provenant d'autres activités. Quoi qu'il en soit, récupérer ce nouveau DLC des Sims 4 avant le 18 avril permettra aux joueurs d'obtenir en prime divers goodies cosmétiques pour ses Sims ou leurs maisons, comme indiqué dans l'annonce d'Electronic Arts, citée en source ci-dessous.

Source : Electronic Arts