Il y a quelques semaines, Les Sims 4 préparait les petits plats dans les grands pour célébrer les 25 ans de l'emblématique franchise simulation de vie. Les festivités devaient prendre la forme de nombreux événements et l'arrivage de divers contenus gratuits. Sur ce second terrain, les Simmers sont donc bien gâtés grâce à une nouvelle mise à jour quelques jours à peine après la dernière en date.

Les Sims 4 fait un tas de cadeaux aux fans pour les 25 ans de sa licence

Le 4 février 2000 naissait donc la fameuse franchise des Sims, qui allait marquer le petit monde du jeu vidéo en popularisant massivement le genre « simulation de vie ». 25 ans plus tard et malgré une sortie remontant déjà à 11 ans, Les Sims 4 ne semblent pas prêts à prendre leur retraite de sitôt. Maxis et Electronic Arts ont donc hier marqué le coup de cet anniversaire charnière en ajoutant au jeu de base plus de 70 contenus gratuits via une mise à jour spécialement dédiée.

Ceux-ci prennent la forme de cosmétiques à utiliser dans Les Sims 4, comme deux nouvelles coupes de cheveux pour les adultes, trois pour les bébé, ou un bouc. Les fans ont également droit à une panoplie de nouveaux vêtements et accessoires pour habiller leurs avatars virtuels de pied en cap selon leur fantaisie. Ces plus de 70 nouveaux contenus gratuits ceci est donc disponible dès maintenant sur toutes les plateformes, dans la version de base du jeu.

En parallèle de cette mise à jour spéciale 25 ans de la licence, Les Sims 4 fait également l'objet d'un stream géant de 25 heures pour marquer encore plus le coup. Mais les réjouissances sont encore loin d'être terminées pour les fans du célèbre simulateur de vie. Le 6 février arrivera en effet la nouvelle saison Les Sims 4 Motherlode, et Maxis réserve encore une surprise non dévoilée aux fans pour le 25 février. Bon anniversaire à la franchise des Sims, en attendant l'arrivée d'un concurrent très sérieux en la personne d'inZOI ?

Source : The Sims sur YouTube