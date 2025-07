Les Sims 4 ne cesse d’évoluer au fil des années, notamment grâce aux nombreux retours des joueurs via des sondages et questionnaires. Et justement, cette fois, un élément clé pourrait bien changer.

Après des années de critiques sur la qualité parfois datée ou répétitive des animations dans Les Sims 4, EA et Maxis passent enfin à l’action. Le studio vient de lancer un sondage officiel dédié exclusivement aux animations, accessible à tous les joueurs. L’objectif ? Comprendre en profondeur ce que la communauté pense des animations actuelles, et comment les rendre plus vivantes, crédibles et variées. Un pas important vers une modernisation du jeu de base.

Une enquête inédite pour Les Sims 4

Ce sondage n’est pas un simple questionnaire de satisfaction Les Sims 4. Derrière l’initiative se trouve The Sims Labs, l’équipe déjà responsable de plusieurs améliorations du jeu de base ces derniers mois. Elle propose ici un sondage structuré en plusieurs étapes. Allant de l’évaluation d’animations précises à des réflexions plus larges sur l’impact des animations dans l’expérience de jeu.

Les joueurs sont ainsi invités à noter dix animations spécifiques tirées du jeu de base. Le tout avec des noms fictifs comme "Velo", "Kira" ou "Nari". Chaque animation correspond à une situation concrète : un Sim embarrassé, un autre qui utilise son téléphone, ou encore une interaction de flirt. Les participants doivent ensuite évaluer ces animations selon divers critères, comme leur réalisme ou leur expressivité pour Les Sims 4.

Vers une meilleure individualité des Sims ?

Au-delà des simples notes, EA cherche des retours actionnables, c’est-à-dire des critiques accompagnées de suggestions concrètes. Par exemple, ne pas seulement dire que telle animation semble datée, mais expliquer pourquoi, et comment elle pourrait être améliorée. Cette approche sur Les Sims 4 vise à aider les développeurs à cibler ce qui compte vraiment pour les joueurs : expressivité des émotions, cohérence avec les traits de personnalité, ou diversité dans les postures et les réactions.

Et c’est justement l’un des reproches les plus fréquents dans la communauté : la sensation que tous les Sims se ressemblent, peu importe leur caractère. Les joueurs réclament depuis longtemps que les animations reflètent davantage les traits de personnalité combinés. Et pas seulement un trait isolé. Un Sim maladroit, romantique et paresseux ne devrait pas se comporter comme un Sim énergique, génie et extraverti, et cela devrait se voir dans sa manière de marcher, de cuisiner ou de réagir.

Les retours des joueurs, déjà visibles dans les commentaires en ligne, sont très clairs. Les animations de Sims 2 et Sims 3 sont encore aujourd’hui jugées plus riches et expressives. Beaucoup pointent du doigt le manque de diversité dans les gestes du quotidien dans Les Sims 4, les postures trop rigides, ou encore les comportements absurdes comme les pompes aléatoires pendant une conversation.

Source : Maxis