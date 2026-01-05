Depuis plusieurs semaines, la communauté n’a que le nom Sims Project X à la bouche. A cheval entre le remaster et le nouveau jeu, le prochain titre devrait donner le ton pour l’avenir de la saga. Une première image du prochain jeu aurait justement été dévoilée.

2025 aura été une année particulière pour Les Sims. Entre l’annonce du rachat d’EA par l’Arabie saoudite, la fin de l’ère Anadius, l’envie de l’éditeur d’imposer l’IA à ses studios et des DLC de qualité variable… L’avenir de la licence semble plus incertain que jamais, d'autant que les plans ont manifestement changé. Selon les dernières rumeurs, le futur de la franchise passerait par un nouveau jeu qui ne serait ni Les Sims 5, ni un simple remaster du quatrième opus, mais un entre-deux. Un projet confirmé à demi-mot par Electronic Arts, qui se dévoilerait aujourd’hui au travers de premières images.

Un premier aperçu des Sims 4.5 ?

Si vous nous lisez régulièrement, vous savez qu'une rumeur enflamme la communauté des Sims depuis plusieurs semaines. Peu avant le passage à la nouvelle année, le fameux Sims 4.5 aurait fait l'objet de premières révélations. Une source ayant travaillé avec le studio EA Firemonkeys a en effet révélé que Maxis travaillerait sur un titre qui ne serait ni un véritable remaster, ni un nouveau jeu digne de l’appellation « Sims 5 ». Le projet reprendrait alors les bases du quatrième opus en y ajoutant un monde ouvert, des quartiers plus vivants, une toute nouvelle base technique, ainsi que des graphismes améliorés. La direction artistique désuète et tant décriée des Sims 4 laisserait donc place à une esthétique se rapprochant de celle des premières images de Project Rene, qui devait marquer le début d'une nouvelle ère pour la licence.

Pendant le weekend du 3 janvier 2026, de premières images de ce Sims 4.5 et de ses personnages auraient justement été dévoilées. Le fansite SimsCommunity aurait reçu une image anonyme d'un proche du projet montrant un support marketing du fameux Sims Project X montrant le design des Sims. Naturellement, ce dernier est plus affiné, plus dans l'air du temps et plus next-gen, tout en respectant l'esthétique cartoon chère à la licence. Un entre-deux entre Les Sims 3 et 4, en somme, qui ne devrait pas déplaire à la communauté, ou du moins à ceux qui ne jurent pas par l'alpha CC.

Le fichier en question se nomme « TSX_MATERIAL_SIMS_EXPLORATOR », ce qui laisse penser que Maxis a commencé à préparer les supports marketing du jeu en vue d'une révélation prochaine, mais surtout que le studio pourrait ne pas encore avoir pris de décision ferme concernant le nom. Sims 5, X ou autre chose ? Seul l'avenir nous le dira.

Premier leak des Sims 4.5 ? ©SimsCommunity

Vrai leak ou fake news ?

Nous vous invitons en revanche à enfiler votre plus belle combinaison anti-fake pour débuter l'année. Si l’existence du remaster semble acquise, la véracité de l’image n’a pas pu être prouvée, d’autant que des artefacts que l’on retrouve dans des images ou des ressources générées par IA sont visibles dans les cheveux de certains personnages. Mais comme EA a commencé à imposer cette technologie à ses studios, il est difficile de savoir si cette image provient d'une ressource interne ou si elle est fausse. Elle correspond en tout cas à ce que Maxis avait dévoilé du mode solo de Project Rene sur PC et consoles à l’époque.

Source : SimsCommunity