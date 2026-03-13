Dans la sphère des jeux de simulation de vie, le fameux Project X, communément surnommé Sims 4.5 par la communauté, est sur toutes les lèvres. Depuis l'annonce du rachat d'EA, l'avenir de la licence semble plus incertain que jamais. Certains plans du géant américain avaient déjà filtré, notamment en matière de DLC, puis concernant le prochain jeu officiel. Project Rene, qui devait être le fer de lance de la franchise, serait finalement relégué au rang d'expérience mobile, tandis qu'une sorte de Sims 4 remasterisé a été confirmé à demi-mots dans la feuille de route de Maxis. En interne, la pression d'EA sur les équipes pour faire du prochain épisode une véritable machine à imprimer des billets se ferait toujours plus pressante, au point que les plans autour du Sims 4.5 aient évolué, et pas dans le bon sens.

Les Sims 4.5 devait être gratuit, puis EA s'en est mêlé

Un insider réputé au sein de la communauté et jusqu'ici plutôt fiable, a ainsi révélé que Project X n'était à l'origine rien de plus qu'une série de mises à jour gratuites destinées à moderniser Les Sims 4 de l'intérieur. Une démarche qui aurait dû être progressive, à l'image des précédents chantiers que Maxis avait déjà opérés sur le menu principal ou l'éclairage du jeu. L'idée de ce Sims 4.5 était alors de rafraîchir le jeu existant sans demander un centime de plus aux joueurs, tout en maintenant l'engagement de la base installée grâce à des événements en jeu et évidemment des DLC. Un virage vers le jeu service plus doux devait être pris, puis le rachat d'EA a changé la donne.

Une fois l'acquisition confirmée, la direction aurait donné pour instruction à Maxis de transformer ce projet en un jeu à part entière, vendu séparément. Là où une mise à jour gratuite ne génère pas de revenus directs, un nouveau jeu permet d'imposer un prix d'entrée, de repartir de zéro sur les DLC et d'ouvrir grand les vannes de la monétisation, obsession d'EA pour éponger la future dette du rachat. Les Sims 4.5 serait ainsi né, contre la volonté initiale du studio, selon cette même source. Mais plus que ce modèle économique, ce qui inquiète davantage, c'est ce que le jeu ne contiendra pas.

Un projet aux grands enjeux pour l'avenir de la saga

Toujours selon la même source, Les Sims 4.5 devrait donc encore faire l'impasse sur les voitures, la roue chromatique, la construction de quartier et, finalement, les mondes ouverts. Étonnant, puisque la promesse initiale de ce Sims 4.5 aurait dû être le retour du monde ouvert et des quartiers jusqu'à trois fois plus vivants. Les DLCs Saisons et Animaux, des quartiers moins détaillés mais qui laisseraient plus de place à des logements et espaces communs jouables, connexion en ligne permanente obligatoire… Le tableau dressé est celui d'un Sims 4 légèrement remasterisé et vendu au prix fort, dans lequel les fonctionnalités réclamées par la communauté pendant des années seront toujours absentes.

Et si ce qui est dépeint était déjà peu reluisant, le cas du Marketplace vient enfoncer le clou. La nouvelle boutique intégrée reposant sur les contenus créés par la communauté doit être le nouveau vecteur de croissance et de monétisation pour Les Sims 4. Suite au rachat, EA aurait précipité le lancement de la boutique pour coller au calendrier du rachat, au point de brusquer les créateurs partenaires avant même qu'ils ne comprennent pleinement ce à quoi ils participaient et d'être sous le coup d'une enquête de Sony quant à stabilité des Sims 4, ce qui aurait retardé l'arrivée du Marketplace sur consoles.

L’insider conclut son dernier bilan sur les coulisses sur une note encore plus sombre. Si le Marketplace, Les Sims 4.5 et Project Rene venaient à être des échecs commerciaux, EA pourrait envisager de se séparer de Maxis et de la licence tout en conservant les droits des jeux déjà existants. Eh oui, 20 milliards de dettes laissent peu de place à la sentimentalité et ce sont encore les joueurs et les développeurs qui pourraient faire les frais de décisions bancales de ceux en costard.

Source : gloamingtheplain