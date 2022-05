Et s’il n’y avait bientôt plus besoin d’une Xbox Series X ou One pour jouer devant sa TV ? C’est une possibilité sur laquelle Microsoft travaillerait sérieusement.

Microsoft souhaite encore plus démocratiser le Xbox Game Pass via le Cloud Gaming. Le géant américain prépare un appareil de streaming permettant de jouer aux jeux Xbox directement sur une TV. Voici les premières infos.

Le Xbox Game Pass directement sur TV

Il n’y aurait bientôt plus besoin d’avoir une console Xbox pour faire tourner ses jeux. Ces dernières années, Microsoft a changé sa stratégie au profit de son service phare : la Xbox Game Pass. Il est désormais possible d’accéder au catalogue de la marque verte depuis Windows et les smartphones via le cloud gaming. Et la firme de Redmond ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Selon le site Venture Beat, Microsoft développerait une clé HDMI à brancher directement sur son téléviseur, similaire au Chromecast de Google. Il serait alors possible d’accéder au catalogue du Xbox Game Pass Ultimate sur sa TV, sans passer par une console de jeu. Une nouveauté qui devrait arriver dans les 12 prochains mois et qui devrait ressembler à un Amazon Fire Stick voire un petit palet comme la box de streaming américain Roku. Et comme cette dernière, le dongle Xbox pourrait accéder aux films et séries en plus des jeux.

Les jeux Xbox partout avec vous

Pour l’heure, aucune application Xbox n’est proposée sur les télévisions, Xbox réservant sa fonctionnalité de Cloud Gaming, aux tablettes, smartphones, PC et consoles. Cependant, le site affirme que Microsoft et Samsung seraient en discussion pour intégrer l’app Xbox Game Pass sur ses TV tournant sous l’OS Tizen. Elle aussi serait attendue d’ici un an.

De telles solutions permettraient encore plus de démocratiser l’usage du Xbox Game Pass. Comme le Chromecast, une clé Xbox Cloud Gaming permettrait d’avoir un appareil compact à emmener partout pour accéder à ses jeux. Il faudra évidemment une connexion internet stable, et que les services du Xbox Live ne tombent pas en panne, comme ce weekend. Les abonnés au XGP et les joueurs ne pouvaient plus accéder à leur catalogue pendant presque trois jours.