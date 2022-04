Les jeux PS Plus de mai 2022 se dévoilent à l’avance. Le mois prochain la sélection s’adressera surtout aux amateurs de ballon rond et aux fanas de roguelite.

On ne change pas nos bonnes vieilles habitudes. A quelques jours de leur annonce officielle, les jeux PS Plus de mai 2022 se dévoilent avant l’heure grâce à Dealabs. Le site de bon plans récidive à nouveau, et il y a une belle surprise au menu.

Quels sont les jeux PS Plus de mai 2022 ?

Si l’excellent Slay the Spire et Bob l’éponge n’étaient pas votre tasse de thé en avril, le mois qui vient s’annonce plus radieux, avec une belle surprise dans le lot. Du moins pour les amateurs de football et de sport. Du 3 mai au 7 juin, les abonnés au PS Plus pourront télécharger gratuitement :

FIFA 22

Curse of the Dead Gods

Tribes of Midgard

Un joli line-up qui viendra conclure le PlayStation Plus tel qu’on le connaît avant sa refonte prévue pour le 22 juin 2022. Rappelons qu’à partir de cette date, trois formules différentes seront proposées, dont le PS Plus Premium avec lequel sera fusionné le PS Now. On notera dans la liste la présence de Tribes of Midgard, qui proposera la prise en charge du VRR juste à temps pour l’arrivée de la fonctionnalité sur PS5.

Présentation des jeux du PS Plus

Tribes of Midgard

Mais justement, c’est quoi Tribes of Midgard au juste ? C’est un jeu coop mêlant action, roguelite et survie. Les joueurs doivent défendre leur village attaqué chaque nuit par des Géants envahisseurs. De jour, il faut partir à la conquête de Midgard et de ses terres sauvages pour récolter des ressources, trouver des trésors et revenir protéger son village des assauts incessants d'esprits meurtriers et de brutes gigantesques déterminés à provoquer la fin du monde. En ligne, Tribes of Midgard permet de créer des tribus regroupant jusqu’à 10 joueurs.

Curse of the Dead Gods

Jeu le plus exigeant du PS Plus de mai 2022, Curse of the Dead Gods est roguelike plongeant les joueurs au cœur d’un temple labyrinthique infernal. Le jeu édité par Focus Home Entertainment mettra vos nerfs et votre sens tactique à l’épreuve avec des malédictions uniques qui affecteront chacune de vos parties. Et comme c’est un roguelike, vous n’avez pas fini de mourir.