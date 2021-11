Les héros au cœur du jeu Marvel développé par le studio d’Amy Hennig auraient d’ores et déjà fuité. Et d’après cette fuite, il serait question d’Ant-Man ou des Quatre Fantastiques. L’information a été révélée indirectement par le podcast Fatman Beyond du cinéaste américain Kevin Smith.

Marc Bernardin, le co-animateur du podcast, travaille lui aussi sur le jeu Marvel d’Amy Hennig. Et il a révélé son implication au cours du dernier épisode de Fatman Beyond. Selon lui, cela fait environ un an qu’il planche sur le scénario du jeu :

J’ai passé la plupart de la pandémie à travailler avec une femme du nom d’Amy Hennig. Elle a créé, écrit et dirigé les jeux Uncharted. Ils ont annoncé cette semaine que le jeu sur lequel nous avons travaillé est produit en partenariat avec Marvel. C’est tout ce que je peux dire à ce sujet. Mais j’ai passé la majeure partie d’un an dans les mines scénaristiques à imaginer un jeu vidéo Marvel.

Kevin Smith lâche (presque) le morceau

Marc Bernardin a donc été prudent et n’en a pas trop révélé à propos de son projet. C’est ce qui s’est passé ensuite qui a permis d’en apprendre davantage sur ce jeu Amy Hennig x Marvel. En effet, Kevin Smith a déclaré dans la foulée que le chat de Fatman Beyond avait immédiatement découvert la licence associée au jeu.

Selon Ben Hanson, vidéaste et ancien producteur chez Game Informer, les noms évoqués par le chat de Fatman Beyond étaient Ant-Man et les Quatre Fantastiques. Malheureusement pour les curieux, ni Kevin Smith ni Marc Bernardin n’ont rien ajouté de plus. Les personnes intéressées vont donc devoir se contenter de ça pour le moment.

Un jeu Marvel ambitieux sur le papier

À ce jour, Skydance New Media a simplement indiqué que son jeu proposera une histoire et une interprétation "complètement inédites" de l’univers Marvel. Amy Hennig avait quant à elle indiqué que son titre permettra aux joueurs "d’incarner les héros qu’ils aiment."

Même si plusieurs héros sont associés à Ant-Man, cette utilisation du pluriel fait davantage penser aux Quatre Fantastiques. Pour en avoir le cœur net, il faudra cependant faire preuve de patience.

Marvel et Skydance New Media se sont associés autour d'un jeu AAA inédit.

Pour terminer, rappelons que le jeu Marvel de Skydance New Media sera un jeu d’Action-Aventure AAA. Ni sa date de sortie ni ses plates-formes n’ont été annoncées pour le moment.

Que pensez-vous de ces nouveaux éléments ? Croyez-vous qu’il est ici question d’un jeu Ant-Man ou d’une aventure des Quatre Fantastiques ? À quels héros préféreriez-vous qu’Amy Hennig s’intéresse ? Êtes-vous curieux de voir ce que la créatrice d’Uncharted va faire avec l’univers Marvel ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.