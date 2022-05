Un énigmatique tweet a fait son apparition sur le compte tweeter du studio derrière Little Nightmare et ca semble sentir bon pour les amateurs d'horreur . Voilà ce que l'on peut en dire.

Avis aux fans d'épouvante, d'horreur et d'histoires bien faites, un énigmatique tweet vient de faire son apparition sur le compte Twitter officiel du studio Tarsier Studios respectivement responsable de Little Nightmares en 2017 et Little Nightmares 2 en 2021.

Un tweet en guise de teaser pour les créateurs de Little Nightmares ?

Nous avons été occupé

Même si certains souhaitent voir débarquer un jeu Little Nightmare 3, on rappellera qu'en 2019, Embracer Group a racheté le studio Tarsier Studios et que c'est toujours Bandai qui possède les droits. Il semble donc peu probable de voir le studio travailler sur cette licence.

Un enfant illégitime

Par contre les suédois de Tarsier on acquis une certaine expérience dans le domaine de l'horreur grâce aux deux jeux Little Nightmare, on peut donc imaginer un tout nouveau jeu qui est dans le même esprit voir pourquoi pas une suite spirituelle. Rien de choquant quand on sait par exemple que Valve possède les droits de Left 4 Dead et que ca n'a pas empêché le studio Turtle Rock de réaliser Back 4 Blood qui est une suite spirituelle sans être dans le giron de Valve.

Clairement, vu l'ambiance et la musique du minuscule teaser vidéo, on peut mettre notre main à couper qu'il y a de l'horreur à un moment ou à un autre dans ce nouveau projet. Pas de Little Nightmare mais finalement peut être beaucoup mieux.

Affaire à suivre.