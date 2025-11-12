LEGO prépare une immense et belle surprise avec un set tiré d’une licence ultra culte en préparation. Cela devrait faire un véritable carton, et il y a de quoi être très heureux.

Bonne nouvelle pour les fans de Nintendo et de briques colorées, LEGO vient d’annoncer l’arrivée d’un tout nouveau set inspiré de The Legend of Zelda. Prévu pour 2026, ce projet mystérieux promet d’étendre encore la collaboration déjà fructueuse entre LEGO et Nintendo.

Une annonce LEGO pleine de mystère

L’information a été révélée par une courte vidéo publiée sur le site officiel de LEGO et le compte X de Nintendo. On y aperçoit une minifigurine de Link, l’air déterminé, tandis qu’une silhouette floue de Zelda se dessine à l’arrière-plan. Soudain, une ombre inquiétante s’approche avant que le message “Build the Legend” (“Bâtissez la légende”) n’apparaisse à l’écran.

Aucune image du set n’a encore été dévoilée, ni même son thème exact. S’agira-t-il d’un nouveau décor emblématique d’Hyrule ? D’une version alternative du Grand Arbre Mojo ? Ou d’une reconstitution d’un temple mythique de la saga ? Pour l’instant, LEGO entretient le mystère, mais les spéculations vont déjà bon train parmi les fans.

Une collaboration qui s’élargit

Cette nouvelle création s’inscrit dans la continuité d’un partenariat de plus en plus solide entre LEGO et Nintendo. Ces dernières années, les deux marques ont déjà uni leurs univers à plusieurs reprises, donnant naissance à des sets emblématiques. On pense notamment au Grand Arbre Mojo 2-en-1, à la gamme Super Mario, mais aussi aux collections Animal Crossing et Donkey Kong, lancées avec succès. En parallèle, LEGO prépare également l’arrivée des sets Pokémon, attendus pour 2026, afin de célébrer les 30 ans de la franchise. Autant dire que l’année s’annonce chargée pour les amateurs de jeux vidéo et de construction.

Depuis le lancement du premier set The Legend of Zelda en 2024, les fans réclamaient de nouvelles pièces tirées de la licence culte. La promesse d’un univers plus complet, avec des figurines de Link, Zelda, Ganondorf ou encore Epona, nourrit depuis longtemps les discussions sur les réseaux sociaux.

LEGO semble donc bien décidé à répondre à cette attente. Et même si le teasing reste volontairement vague, cette annonce suffit déjà à relancer l’enthousiasme de la communauté, impatiente de découvrir la prochaine création inspirée d’Hyrule.

Source : LEGO