Après l'annonce d'un des plus gros sets de son histoire, LEGO s'attaque une nouvelle fois à Zelda, la licence mythique de Nintendo qui fête actuellement ses 40 ans. Ce nouveau set de collection a été révélé en grande pompe le 8 septembre 2026 à l'occasion d'un Nintendo Direct entièrement consacré à la licence. Link y est représenté avec son fidèle destrier Epona, une statue de briquettes fidèlement représentée et à l'allure particulièrement dynamique.

Un nouveau set LEGO Zelda annoncé, il est sublime

Ce nouveau set impressionnera forcément moins que le colossal Arbre Mojo, mais il est tout de même particulièrement réussi. À l'heure où ces lignes sont écrites, on ne dispose que de très peu d'informations à son sujet. Ce set LEGO Zelda semble relativement dans la moyenne haute et devrait comporter un peu plus de 1 700 pièces d'après les informations du très réputé Hoth Bricks. Le set LEGO The Legend of Zelda Link & Epona - Ocarina of Time n'a pas encore de prix ni même de date de sortie précise pour le moment, mais vise un lancement d'ici le début de l'année 2027. Une année qui sera décidément chargée en nouveautés du côté de LEGO, comme nous l'ont confirmé les derniers leaks en date.

C'est en tout cas un set LEGO particulièrement dynamique et qui pourrait même être légèrement mobile. On peut en effet remarquer des jointures laissant penser qu'il serait possible de changer la position des pattes d'Epona ou encore des bras de Link. Sur ce premier visuel partagé, on voit Epona faire une ruée tandis que Link, adulte, brandit son épée et son bouclier. La maquette tiendra sur un petit socle herbeux, où viendront se reposer les pattes arrière et la queue d'Epona pour lui faire tenir l'équilibre.

Détails connu du nouveau set Zelda Link & Epona