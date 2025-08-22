LEGO frappe fort avec un tout nouveau set pour la rentrée, inspiré d’une licence culte de votre enfance. Clairement, cela faisait longtemps que c’était attendu.

Les amateurs de cinéma et de briques LEGO vont avoir de quoi se réjouir. La marque danoise vient d’officialiser un nouveau set issu de la gamme LEGO Ideas : Willy Wonka & the Chocolate Factory (21360). Inspiré du film culte de 1971, il sera disponible à partir du 18 septembre 2025 au prix conseillé de 219,99 euros. Entre ça et le set Star Wars, du lourd arrive.

Ce set n’arrive pas par hasard. Il est né de la plateforme LEGO Ideas, où les fans peuvent soumettre leurs créations. Le modèle original, conçu par le duo 2PPL/BRICKUP, avait déjà été proposé une première fois avant de convaincre lors du troisième tour de validation en 2023. Avec ses 2 025 pièces, il s’adresse clairement à un public adulte qui aime autant la construction que l’objet de collection.

Le décor reprend fidèlement l’univers bariolé de l’usine de Willy Wonka. On retrouve notamment la célèbre cascade de chocolat, animée grâce à un mécanisme situé à l’arrière du modèle. Le set LEGO inclut aussi le bateau Wonkatania, qui peut accueillir jusqu’à sept figurines pour une balade sur la rivière chocolatée.







Plein de minifigurines

Les détails ne manquent pas : plantes sucrées, arbres en forme de cannes à sucre, porte secrète menant au bureau de Wonka… Chaque élément évoque les scènes marquantes du long-métrage et fait revivre l’imaginaire de Roald Dahl à travers des pièces LEGO.

Pas moins de neuf personnages emblématiques accompagnent ce décor : Willy Wonka, Charlie Bucket, Grandpa Joe, Augustus Gloop, Violet Beauregarde, Veruca Salt, Mike Teavee, ainsi que deux Oompa Loompa. Un casting complet qui permet de recréer les moments cultes de la visite de l’usine.

Avec ce nouveau LEGO Ideas, la marque continue de séduire les fans de cinéma et les collectionneurs. La Chocolaterie de Willy Wonka devrait séduire autant par son côté nostalgique que par la richesse de ses détails. À la fois objet décoratif et hommage à un film culte, il s’inscrit dans la tendance actuelle des sets LEGO dédiés aux licences iconiques.

Source : LEGO