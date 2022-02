Cette indiscrétion provient de nos confrères de VGC, qui n'en sont pas à leur coup d'essai. D'après eux, Warner comme TT Games seraient bien évincés et 2K Games reprendrait le flambeau des jeux vidéo LEGO. Du moins pour deux projets qui sont en développement dans deux studios différents.

Un peu de sport pour les briques animées

C'est l'un des scoops de ces dernières heures, avec l’absence de Call of Duty en 2023, 2K Games plancherait sur deux jeux LEGO de sports. Un deal rendu possible par l'expiration du partenariat exclusif entre la société faite de briques et Warner Bros Interactive Entertainment.

Le premier titre à sortir serait un soft de foot conçu par Sumo Digital, le studio anglais racheté par Tencent pour 1,27 milliards de dollars. L'équipe viserait une disponibilité en 2022, profitant de l'exposition de la Coupe du Monde de football qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Puis ce serait au tour de Visual Concepts (NBA, WWE 2K...), en 2023, pour un jeu de course en open world. Ce choix est pour le moins cocasse, parce qu'entre les deux studios, c'est plutôt Sumo Digital qui a une expérience dans ce domaine. Ce sont eux derrière Team Sonic Racing, Sonic and Sega All-Stars Racing, voire des TOCA ou OutRun 2 sur Xbox. Ah et grosse surprise (non, pas vraiment), les deux jeux LEGO auraient l'honneur d'accueillir - entre autres - des personnages de Marvel, Harry Potter et DC.

VGC mentionne deux titres en particulier, mais un troisième "basé sur une franchise majeure de sports" serait également en cours de développement.

La Force LEGO n'est plus avec TT Games

"Abandonne TT Games, on ressortira GTA 5 version LEGO"

Une page se tourne, car si la rumeur est vraie, cela met fin aux productions LEGO par TT Games, un autre studio anglais qui avait fourni une pluie de jeux depuis 2005. Le développement chaotique de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, qui a épuisé les équipes, pourrait être une raison de cette rupture. Une rupture qui, à l'heure d'écrire ces lignes, n'est peut-être pas définitive. Dans les faits, LEGO veut avant tout élargir son spectre de collaborations, comme Disney avec Star Wars.

Du reste, il est dit que pour 2K Games, le but est d'étendre son offre sportive et que capter un public jeune est un bon moyen d'arriver à leurs fins. Une occasion en or donc.