Vous cherchez à connaître les nouveautés prévues par LEGO pour le mois de novembre 2026 ? Dans ce cas, préparez vos portefeuilles, car il y a du très lourd qui arrive.

Tout au long de l’année, LEGO aura enchaîné les sorties de sets divers et variés à un rythme extrêmement soutenu, sans doute même un peu trop pour que nos pauvres portefeuilles puissent suivre la cadence. Il faut dire que la compagnie ne manque pas de sujets et de franchises à illustrer, et que les choses ne risquent pas de s’arranger alors que l’on approche des fêtes de fin d’année. Et entre l’arrivée du tout premier set Dragon Ball, ou encore du plus gros set LEGO jamais réalisé à ce jour, ce n’est pas le mois de novembre 2026 qui va nous faire penser le contraire.

11390 Dragon Ball : Shenron & Goku

© The Lego Group

Car oui, l’une des stars de ce nouveau mois sera incontestablement l’arrivée du tout premier set Dragon Ball de l’histoire de LEGO, ici consacré aux personnages de Goku et Shenron. Grâce à ce dernier, il sera possible de construire une version de Shenron particulièrement spectaculaire, surgissant des 7 Dragon Balls tandis qu’une mini-figurine de Goku chevauchant le Nuage Magique se trouvera à ses côtés. Et le meilleur dans tout cela ? Il sera possible d’orienter la tête et les griffes de Shenron pour en faire un set LEGO dynamique.

Référence : 11390

: 11390 Dimensions : 32 cm de haut, 24 cm de large et 26 cm de profondeur

: 32 cm de haut, 24 cm de large et 26 cm de profondeur Nombre de pièces : 1 764

: 1 764 Nombre de mini-figurines : 1 (Goku)

: 1 (Goku) Age : 18+

: 18+ Date de sortie : 4 novembre 2026

: 4 novembre 2026 Prix : 139,99€

21065 LEGO Sagrada Família

© The Lego Group

On continue ensuite avec le plus gros set jamais réalisé dans toute l’histoire de LEGO depuis sa création : la Sagrada Família, illustre monument espagnol qu’il est possible de croiser à Barcelone. Conçu en hommage au 100ème anniversaire de la mort d’Antoni Gaudí, il permet ainsi de reproduire brique par brique l’édifice dans toute sa splendeur, tout en suivant la réelle chronologie de la construction de ce dernier. Pour les amateurs d’architecture et d’art en général, autant dire qu’il s’agit d’un set LEGO à ne surtout pas manquer… malgré son prix.

Référence : 21065

: 21065 Dimensions : 62 cm de haut, 47 cm de large et 39 cm de profondeur

: 62 cm de haut, 47 cm de large et 39 cm de profondeur Nombre de pièces : 12 060

: 12 060 Nombre de mini-figurines : 0

: 0 Age : 18+

: 18+ Date de sortie : 1 er novembre 2026

: 1 novembre 2026 Prix : 749,99€

11388 LEGO Le quartier vénitien

© The Lego Group

Parce que LEGO semble définitivement en vouloir à votre portefeuille en ce mois de novembre 2026, une autre belle pièce d’architecture vient également compléter le set de la Sagrada Família ici : celui du Quartier vénitien qui, comme son nom l’indique, fait office de reproduction de la très belle ville de Venise. Nous avons alors ici affaire à une scène urbaine bourrée de charme, qui fourmille de détails et surtout de mini-figurines incarnant toute la beauté de cette ville italienne haute en couleur. Là encore, les amateurs de LEGO devraient adorer.

Référence : 11388

: 11388 Dimensions : 48 cm de haut, 63 cm de large et 31 cm de profondeur

: 48 cm de haut, 63 cm de large et 31 cm de profondeur Nombre de pièces : 5 682

: 5 682 Nombre de mini-figurines : 17

: 17 Age : 18+

: 18+ Date de sortie : 4 novembre 2026

: 4 novembre 2026 Prix : 499,99€

10371 Petites plantes adorables

© The Lego Group

Pour finir, parce qu’il n’en faut évidemment pas que pour les plus grosses bourses, LEGO vous proposera enfin un adorable set composé de petites plantes, qui devrait avoir de quoi plaire aux petits comme aux grands ayant gardé leur âme d’enfant. À la fois ludiques et personnalisables, elles peuvent notamment apporter une belle touche de couleur et de végétalité à votre environnement, tout en faisant office d’expérience relaxante et amusante lors de leur construction. Parce que c’est aussi cela, après tout, le but des LEGO.

Référence : 11388

: 11388 Dimensions : 11 cm de haut, 8 cm de large et 7 cm de profondeur

: 11 cm de haut, 8 cm de large et 7 cm de profondeur Nombre de pièces : 248

: 248 Nombre de mini-figurines : 0

: 0 Age : 9+

: 9+ Date de sortie : 1 er novembre 2026

: 1 novembre 2026 Prix : 19,99€

Source : LEGO