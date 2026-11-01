Vous cherchez à connaître les nouveautés prévues par LEGO pour le mois de novembre 2026 ? Dans ce cas, préparez vos portefeuilles, car il y a du très lourd qui arrive.
Tout au long de l’année, LEGO aura enchaîné les sorties de sets divers et variés à un rythme extrêmement soutenu, sans doute même un peu trop pour que nos pauvres portefeuilles puissent suivre la cadence. Il faut dire que la compagnie ne manque pas de sujets et de franchises à illustrer, et que les choses ne risquent pas de s’arranger alors que l’on approche des fêtes de fin d’année. Et entre l’arrivée du tout premier set Dragon Ball, ou encore du plus gros set LEGO jamais réalisé à ce jour, ce n’est pas le mois de novembre 2026 qui va nous faire penser le contraire.
11390 Dragon Ball : Shenron & Goku
Car oui, l’une des stars de ce nouveau mois sera incontestablement l’arrivée du tout premier set Dragon Ball de l’histoire de LEGO, ici consacré aux personnages de Goku et Shenron. Grâce à ce dernier, il sera possible de construire une version de Shenron particulièrement spectaculaire, surgissant des 7 Dragon Balls tandis qu’une mini-figurine de Goku chevauchant le Nuage Magique se trouvera à ses côtés. Et le meilleur dans tout cela ? Il sera possible d’orienter la tête et les griffes de Shenron pour en faire un set LEGO dynamique.
- Référence : 11390
- Dimensions : 32 cm de haut, 24 cm de large et 26 cm de profondeur
- Nombre de pièces : 1 764
- Nombre de mini-figurines : 1 (Goku)
- Age : 18+
- Date de sortie : 4 novembre 2026
- Prix : 139,99€
21065 LEGO Sagrada Família
On continue ensuite avec le plus gros set jamais réalisé dans toute l’histoire de LEGO depuis sa création : la Sagrada Família, illustre monument espagnol qu’il est possible de croiser à Barcelone. Conçu en hommage au 100ème anniversaire de la mort d’Antoni Gaudí, il permet ainsi de reproduire brique par brique l’édifice dans toute sa splendeur, tout en suivant la réelle chronologie de la construction de ce dernier. Pour les amateurs d’architecture et d’art en général, autant dire qu’il s’agit d’un set LEGO à ne surtout pas manquer… malgré son prix.
- Référence : 21065
- Dimensions : 62 cm de haut, 47 cm de large et 39 cm de profondeur
- Nombre de pièces : 12 060
- Nombre de mini-figurines : 0
- Age : 18+
- Date de sortie : 1er novembre 2026
- Prix : 749,99€
11388 LEGO Le quartier vénitien
Parce que LEGO semble définitivement en vouloir à votre portefeuille en ce mois de novembre 2026, une autre belle pièce d’architecture vient également compléter le set de la Sagrada Família ici : celui du Quartier vénitien qui, comme son nom l’indique, fait office de reproduction de la très belle ville de Venise. Nous avons alors ici affaire à une scène urbaine bourrée de charme, qui fourmille de détails et surtout de mini-figurines incarnant toute la beauté de cette ville italienne haute en couleur. Là encore, les amateurs de LEGO devraient adorer.
- Référence : 11388
- Dimensions : 48 cm de haut, 63 cm de large et 31 cm de profondeur
- Nombre de pièces : 5 682
- Nombre de mini-figurines : 17
- Age : 18+
- Date de sortie : 4 novembre 2026
- Prix : 499,99€
10371 Petites plantes adorables
Pour finir, parce qu’il n’en faut évidemment pas que pour les plus grosses bourses, LEGO vous proposera enfin un adorable set composé de petites plantes, qui devrait avoir de quoi plaire aux petits comme aux grands ayant gardé leur âme d’enfant. À la fois ludiques et personnalisables, elles peuvent notamment apporter une belle touche de couleur et de végétalité à votre environnement, tout en faisant office d’expérience relaxante et amusante lors de leur construction. Parce que c’est aussi cela, après tout, le but des LEGO.
- Référence : 11388
- Dimensions : 11 cm de haut, 8 cm de large et 7 cm de profondeur
- Nombre de pièces : 248
- Nombre de mini-figurines : 0
- Age : 9+
- Date de sortie : 1er novembre 2026
- Prix : 19,99€
Source : LEGO