Quelles sont les nouveautés LEGO en octobre 2026 ? Le géant aux briques colorées sort le grand jeu avec de très grandes licences venues de tout horizon.

Après un mois de septembre conséquent, LEGO se prépare à dégainer ses grandes nouveautés d’octobre 2026. Une fois encore, le fabricant danois étalera un catalogue tout droit tiré de la pop culture en se payant notamment de grands monuments. Entre Pokemon, PlayStation, l’un des plus gros sets LEGO Star Wars, un peu de Netflix et d’autres licences marquantes, voici toutes les nouveautés LEGO en octobre 2026.

72306 LEGO PlayStation

LEGO nous replonge dans les années 90 avec cette jolie réplique de la première PlayStation. Avec ses 1911 pièces, ce set destiné aux nostalgiques reproduit la console emblématique à l’échelle 1:1, ainsi que sa manette filaire. Même les boutons Power et Open sont intégrés. Comme si ce set PlayStation n’avait pas assez de charme, LEGO propose également de petits dioramas consacrés à Gran Turismo et Ape Escape, deux symboles de l’ère PS1.

Référence : 72306

: 72306 Dimensions : 6 cm de haut, 26 cm de large et 19 cm de profondeur

: 6 cm de haut, 26 cm de large et 19 cm de profondeur Nombre de pièces : 1911

: 1911 Nombre de mini-figurines : 0

: 0 Age : 18+

: 18+ Date de sortie : 4 octobre 2026

: 4 octobre 2026 Prix : 159,99€

72154 LEGO Poké Ball : les moments iconiques des Dresseurs

Toujours dans le registre de la nostalgie, LEGO poursuit son partenariat avec Pokemon avec cette imposante Poké Ball. Une fois ouverte, elle dévoile le laboratoire du Professeur Chen regardant une scène de combat entre Red et son Pikachu, face à Evoli et son dresseur. Ce set de 2386 pièces multiplie les clins d’oeils avec son Pokédex, les Poké Ball miniatures rappelant le premier choix des dresseurs ayant dû choisir leur starter.

Référence : 72154

: 72154 Dimensions : 22 cm de haut, 24 cm de large et 22 cm de profondeur

: 22 cm de haut, 24 cm de large et 22 cm de profondeur Nombre de pièces : 2386

: 2386 Nombre de mini-figurines : 5 (Red, Pique-Nique, Professeur Chen, Évoli et Pikachu)

: 5 (Red, Pique-Nique, Professeur Chen, Évoli et Pikachu) Age : 18+

: 18+ Date de sortie : 1 octobre 2026

: 1 octobre 2026 Prix : 259,99€

75457 Le Super Destroyer Stellaire Executor

LEGO voit toujours plus grand lorsqu’il s’agit de Star Wars. Le constructeur danois commercialisera en octobre l’un des plus gros sets de la licence avec cet Executor. Un monument de 136 cm de long et de 6130 pièces représentant le vaisseau amiral de Dark Vador. Il demandera autant de la place que de la patience. Il permettra par ailleurs de reconstituer la célèbre scène de L’Empire contre-attaque avec Vador et les six chasseurs de primes, tous réunis en mini-figurines pour la première fois. Un set LEGO Star Wars immanquable pour les fans de la licence.

Référence : 75457

: 75457 Dimensions : plus de 20 cm de haut, 136 cm de long et 50 cm de large

: plus de 20 cm de haut, 136 cm de long et 50 cm de large Nombre de pièces : 6130

: 6130 Nombre de mini-figurines : 7 (Dark Vador Boba Fett, Dengar, Bossk, IG-88, 4-LOM et Zuckuss)

: 7 (Dark Vador Boba Fett, Dengar, Bossk, IG-88, 4-LOM et Zuckuss) Age : 18+

: 18+ Date de sortie : 4 octobre 2026

: 4 octobre 2026 Prix : 749,99€

76352 La nouvelle tour des Avengers de Doomsday

Impossible également pour LEGO de ne pas sortir l'artillerie lourde avant la sortie d’Avengers Doomsday, avec une nouvelle tour imposante. Répartie sur quatre étages, elle multiplie les espaces à explorer, allant de la salle de contrôle à l’héliport. Six minifigurines viennent animer les lieux, notamment Docteur Doom, Yelena, Bucky Barnes et Sentry, avec quelques reliques comme Mjölnir ou la Stormbreaker en guise de clins d'œil.

Référence : 76352

: 76352 Dimensions : plus de 34 cm de haut, 17 cm de large et 8 cm de profondeur

: plus de 34 cm de haut, 17 cm de large et 8 cm de profondeur Nombre de pièces : 954

: 954 Nombre de mini-figurine s : 6 (Docteur Doom, Yelena, le Gardien rouge, Bucky Barnes, la Torche humaine et Sentry)

s : 6 (Docteur Doom, Yelena, le Gardien rouge, Bucky Barnes, la Torche humaine et Sentry) Age : 12+

: 12+ Date de sortie : 4 octobre 2026

: 4 octobre 2026 Prix : 109,99€

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