Faites de la place, beaucoup de place, LEGO vient d'annoncer son prochain set Star Wars et il est absolument colossal. Le Super Destroyer Stellaire de classe Executor UCS (Ultimate Collector Series) vient d'être dévoilé intégralement par LEGO. Il sortira le 4 octobre 2026 au prix de 749,99 € avec un record à la clé : il s'agit du plus long set Star Wars de l'histoire avec ses quelque 136 cm.

LEGO présente son nouveau set Star Wars qui entre dans l'histoire

Presque 1,40 m de long, pour 50 cm de large et 20 cm de hauteur. Ce LEGO Super Destroyer impressionne au moins autant que dans les films. Comme le Sublime Faucon Millenium, il s'agit là d'une pièce de collection premium de la gamme Ultimate Collector Series, ou UCS. On peut donc s'attendre à un très gros niveau de finition, de nombreux détails. Ce Super Destroyer Stellaire de classe Executor iconique embarque avec lui pas moins de 7 minifigurines dont le grand méchant Dark Vador, mais aussi 6 chasseurs de primes de Star Wars : L'Empire contre-attaque : Boba Fett, Dengar, Bossk, IG-88, 4-LOM et Zuckuss. C'est la première fois que ces derniers sont ensemble dans un set LEGO.

En plus de la pièce principale, titanesque, vous pourrez construire un petit pont supérieur pour mettre en scène vos minifigurines, et même ajouter un petit Star Destroyer à côté pour vous rendre compte de l'échelle. Le set LEGO Star Wars Super Destroyer Stellaire de classe Executor sortira le 4 octobre 2026 au prix de 749,99 €. Pour le moment, les précommandes ne sont pas ouvertes. Cerise sur le gâteau, une représentation fidèle et détaillée du sabre laser de Dark Vador est également offerte pour tout achat du set Star Wars Super Destroyer Stellaire du 1er au 7 octobre 2026.







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