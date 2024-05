Le monde de LEGO s'enrichit d'une belle nouveauté pour les amateurs de la saga Star Wars. Le nouveau set LEGO, le Destroyer Stellaire de Classe Impérial, est désormais disponible en précommande, promettant aux fans une expérience immersive dans Un nouvel espoir. Ce modèle, marquant le 25e anniversaire de LEGO Star Wars, est non seulement un hommage à la célèbre franchise, mais aussi une pièce de collection impressionnante. Il faut bien l'admettre.

Une belle pièce LEGO

Le Destroyer Stellaire de Classe Impérial LEGO est conçu comme un vrai objet de déco. Le vaisseau inclut une poignée de transport rétractable qui permet de "faire voler" le modèle, rendant l'expérience de jeu encore plus dynamique. De plus, le panneau supérieur amovible et les panneaux latéraux rabattables offrent un accès aisé à un intérieur richement détaillé. Les fans de la série pourront ainsi découvrir la passerelle, la salle de commandement, l’armurerie, et même un compartiment cargo contenant un cristal Kyber et des éléments de détonateur thermique.

Ce set se distingue également par ses minifigurines uniques. Il comprend des personnages emblématiques tels que Dark Vador et le Commandant Praji, ainsi que des figures moins fréquentes comme un artilleur impérial et un soldat de la flotte impériale. Une minifigurine spéciale de Cal Kestis, célébrant le 25e anniversaire de LEGO Star Wars, ajoute une touche de rareté et de collectabilité.

Plusieurs minifigurines

Le Commandant Praji est un personnage de l'univers de Star Wars, plus spécifiquement vu dans Star Wars: Épisode IV - Un Nouvel Espoir. Dans le film, le Commandant Praji est celui qui rapporte à Dark Vador que l'équipe d'abordage n'a pas réussi à trouver les plans de l'Étoile de la Mort sur le vaisseau de la Princesse Leia, l'ambassadeur Tantive IV. Il apparaît brièvement, jouant un rôle mineur, mais il est impliqué dans une scène clé où l'on voit pour la première fois Dark Vador interroger les membres d'équipage du vaisseau capturé.

Évidemment, l'introduction de ce set LEGO est stratégiquement positionnée pour stimuler les ventes, coïncidant avec les célébrations annuelles de la franchise. Les précédentes sorties de produits LEGO Star Wars ont généralement rencontré un grand succès commercial, bénéficiant d'une forte demande tant de la part des collectionneurs que des jeunes fans. Il faudra toutefois débourser 169,99 euros pour se faire plaisir. Mais au final, c'est tellement beau qu'il est difficile de ne pas craquer... Le tout sort le 1er aout et les précommandes sont ouvertes !