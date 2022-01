LEGO Star Wars La Saga Skywalker est enfin en passe de voir la lumière. À la faveur d'une toute nouvelle bande-annonce, Warner Bros. Games sort enfin le Bantha du sable, et annonce (une nouvelle fois) la sortie du jeu pour le 5 avril prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Et cette fois, c'est la bonne !

LEGO et les couleurs

Annoncées à l'origine pour l'année 2020, les aventures récapitulatives de la famille qui aime semer la pagaille dans tout l'univers avaient ensuite enchaîné les reports. Les six minutes de gameplay aujourd'hui dévoilées achèveront de rassurer les joueurs qui auraient déjà retourné dans tous les sens les nouveaux épisodes de la saga LEGO Star Wars en précisant que chacun des neuf films pourra être librement sélectionné, et ce dès le début.

Les mécaniques de combat semblent d'ailleurs avoir fait l'objet de quelques ajustements, proposant un système de visée plus précis ou la possibilité de se mettre à couvert pour blaster du Stormtrooper. Sans parler des nombreux dogfights spatiaux qui devraient assurer un peu de variété.

The Force Unionized

Malgré la façade comique caractéristique de la série, en coulisses, le développement de LEGO Star Wars La Saga Skywalker a été vécu comme un véritable enfer par les employés de TT Games. Un article de Polygon basé sur une vingtaine de témoignages dévoile un crunch érigé en véritable modèle depuis de nombreuses années.

Ce n'était pas un protocole d'urgence en cas de problème. Au lieu de cela, le crunch était vu comme un outil parmi d'autres ; les projets étaient planifiés avec des périodes de crise dans le calendrier, ou pire encore, le crunch était le calendrier.

Les développeurs des jeux LEGO expliquent à quel point l'ambiance en interne était régulièrement plombée par les injonctions à rester à son poste quoi qu'il arrive, certains managers allant jusqu'à suivre leurs employés lors de leur départ pour les interroger sur leur "loyauté".

Le retard abyssale accumulé par LEGO Star Wars La Saga Skywalker résulterait notamment de la volonté des décideurs de se passer de l'Unreal Engine pour travailler un moteur maison, le NTT :

Le moteur NTT, était instable et il manquait certaines fonctionnalités. Des tâches telles que l'ajout d'animations qui prendraient deux minutes avec l'ancien moteur peuvent en prendre dix ou plus, selon le nombre de fois où le moteur plante. Cela a également engloutit des heures de travail pour peu que la sauvegarde n'ait pas été faite correctement.

De ce fait, de nombreux changements plus ou moins habiles ont ainsi été décidés au fur et à mesure du développement. Espérons que ces changements imposés par les hautes sphères n'entachent pas le résultat final, et que LEGO Star Wars La Saga Skywalker tienne toutes ses promesses...