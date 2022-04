Malgré ses multiples reports, l'engouement autour de Lego Star Wars : La Saga Skywalker n’a pas faibli. Les premiers résultats au Royaume-Uni étaient annonciateurs d’un des meilleurs succès d’un jeu LEGO et c’est désormais confirmé.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker bat tous les records

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker continue sur sa lancée. Le dernier jeu de TT Games a réalisé le meilleur démarrage de toute l’histoire des jeux LEGO. Warner Bros. Games vient d'annoncer que le dernier-né du studio s’est écoulé à 3,2 millions d’unités partout dans le monde en seulement deux semaines. Le précédent record était détenu par LEGO Indiana Jones.

La Saga Skywalker a néanmoins battu tous ses prédécesseurs. Il a par exemple explosé le record du nombre de joueurs actifs simultanés sur Steam de plus de 1200 %. L’ampleur est telle qu’au Royaume-Uni le jeu s’est vendu plus que Horizon Forbidden West et Elden Ring. En version physique du moins. Avec cette performance, il devient même le second jeu le plus vendu de 2022, derrière Légendes Pokémon Arceus. De toute évidence, le développement épuisant de LEGO Star Wars connaîtra un dénouement heureux pour TT Games.

Deux nouveaux packs disponibles

Pour accompagner cette bonne nouvelle, Warner Bros. Games lance deux nouveaux packs de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, gratuits avec les Season Pass ou disponibles à l’achat individuel. Le pack de personnages Rogue One : A Star Wars Story comprend les héros du film, à savoir Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu et le directeur de l’Armée Impériale, Krennic. De son côté, le pack Personnages Classiques réunit des variantes Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, Dark Vador et Lando Calrissian.

Rappelons que les licences LEGO et Star Wars ont de bien beaux jours devant elles dans la sphère vidéoludique. Une récente rumeur affirme que LEGO et 2K seraient un jeu de football et un jeu de course en monde ouvert. De son côté, Lucasfilm Games a signé plusieurs projets avec Ubisoft, EA, Skydance New Media, Sony, mais aussi Quantic Dream avec son fameux Star Wars Eclipse.