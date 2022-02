LEGO Star Wars : La Saga Skywalker vient de passer officiellement gold et pour l'occasion Warner dévoile une longue vidéo de 5 minutes sur les coulisses du jeu.

Le titre de TT Games, à savoir LEGO Star Wars : La Saga Skywalker vient de passer gold. Ce qui veut dire que le jeu est officiellement terminé et que la production physique des boites du jeu peut commencer. Il ne reste donc plus (normalement) qu'un travail de peaufinage. Ca reste toutefois une étape fondamentale pour un jeu vidéo même si cela ne veut pas nécessairement dire que les développeurs peuvent souffler.

Les coulisses du jeu vidéo

Ce genre d'événement se fête, et quoi de mieux pour cela que de présenter en détail les coulisses développement de ce Star Wars. Les développeurs parlent ainsi des mécaniques de jeu, de l'histoire mais aussi de l'humour qui est omniprésent. Et bonne nouvelle, l'intégralité de la vidéo est sous-titrée en Français.

Très clairement et de ce qu'il est possible d'en voir, le titre est un peu présenté comme le jeu Star Wars rêvé par les fans depuis longtemps. Mais si cela reste un titre estampillé LEGO.

La Saga Star Wars à portée de main

Les moments les plus iconiques de la saga Star Wars seront évidemment au sein du jeu, aussi bien via des phases à pied qu'au sein de véhicules. C'est bien simple, l'histoire du jeu est basée sur les neuf films de la licence. Ainsi un large éventail de planètes entièrement explorables seront disponibles. On sait même que certains événements aléatoires pourront avoir lieu tout au long du scénario.

La sortie de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est prévue pour le 5 avril 2022 sur PC,PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.