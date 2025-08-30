Comme chaque mois, LEGO lève le voile sur une vague impressionnante de nouveautés, et septembre 2025 ne fait pas exception. Cette rentrée s’annonce riche en surprises : entre des véhicules ultra-détaillés, des sets inspirés de licences cultes comme Pirates des Caraïbes ou Batman, sans oublier les classiques pour les plus jeunes, il y en a pour tous les goûts.

Les meilleures nouveautés LEGO de septembre 2025

Parmi les sorties de septembre 2025, plusieurs sets LEGO se démarquent déjà. Les fans de DC retrouveront le mythique Batman Arkham Asylum (76300) dans une version impressionnante qui séduira les collectionneurs. Côté magie, Harry Potter s’enrichit avec le Village de Pré-au-Lard – Édition Collector (76457), une pièce pensée pour les amateurs de l’univers de Poudlard. Mais la grande vedette, c’est sans doute le bateau pirate du capitaine Jack Sparrow (10365), un hommage spectaculaire à Pirates des Caraïbes. Enfin, les plus gourmands seront servis avec le set Willy Wonka et la chocolaterie (21360), directement inspiré du célèbre film culte. De quoi ravir à la fois les nostalgiques et les nouveaux passionnés.

76300 Batman Arkham Asylum version LEGO

Prévu pour le 9 septembre 2025, le set LEGO Batman Arkham Asylum (76300) s’impose déjà comme l’une des pièces phares de la rentrée. Avec ses 2953 briques et ses 16 minifigurines emblématiques, du Joker à Harley Quinn en passant par Poison Ivy, le Pingouin ou encore Killer Croc, cette réplique détaillée de l’institut le plus redouté de Gotham séduira les collectionneurs comme les fans de DC. Conçu pour les adultes, le modèle mesure plus de 32 cm de haut et peut être construit comme un véritable calendrier de l’Avent, avec ses 24 sachets à assembler jour après jour. Au programme : cellules amovibles, fourgon de détenus, nombreux autocollants et une foule de détails fidèles à l’univers sombre de Batman. Une pièce de collection, proposée au prix de 299,99 €, qui promet une expérience de construction aussi immersive qu’impressionnante.

76457 Village de Pré-au-Lard Édition Collector LEGO

Disponible dès le 4 septembre 2025, le LEGO Harry Potter, Village de Pré-au-Lard Édition Collector (76457) s’annonce comme l’un des grands sets de la rentrée. Avec ses 3228 pièces, il propose de recréer le célèbre village enneigé dans une version ultra-détaillée. On y retrouve pas moins de sept bâtiments emblématiques, dont Honeydukes, le pub des Trois Balais, Derviche et Bang, Scribenpenne, sans oublier les toutes premières apparitions en LEGO de Zonko et de La Tête de Sanglier. Le set inclut 12 minifigurines incontournables comme Harry, Ron, Hermione, le professeur McGonagall ou encore Aberforth Dumbledore. Long de 76 cm une fois assemblé, ce diorama s’accorde parfaitement avec la Banque de Gringotts Édition Collector et constitue une pièce de choix pour les collectionneurs adultes. Il est proposé au prix de 379,99 €.

10365 Le bateau pirate du capitaine Jack Sparrow

Prévu pour le 15 septembre 2025, le set LEGO Icons Le bateau pirate du capitaine Jack Sparrow (10365) promet de voguer tout droit dans le cœur des collectionneurs. Avec ses 2862 pièces et 8 figurines, cette réplique imposante déploie ses 64 cm de long et de haut, pour 23 cm de profondeur. Proposé à 349,99 €, ce set offre une immersion totale dans l’univers des Pirates des Caraïbes. Conçu pour adultes, il s’annonce comme une pièce centrale, parfaite à assembler et à exposer.

21360 Willy Wonka et la chocolaterie en LEGO

Attendu pour le 18 septembre 2025, le set LEGO Ideas Willy Wonka et la chocolaterie (21360) replonge les fans dans l’univers magique du film culte de 1971. Avec ses 2025 pièces et 9 minifigurines, il recrée l’usine fantastique du célèbre confiseur avec un luxe de détails : la cascade de chocolat animée, le bateau Wonkatania, la porte secrète du bureau de Wonka et même les fameuses sucreries iconiques. On retrouve Willy Wonka, Charlie, son grand-père Joe et les autres détenteurs du ticket d’or, accompagnés des Oompa-Loompas. Mesurant 52 cm de large et 26 cm de profondeur, ce décor coloré s’impose comme une pièce nostalgique à exposer, proposée au prix de 219,99 €. Un hommage plein de fantaisie à l’imagination débordante de Roald Dahl et à son adaptation culte.

Toutes les sorties LEGO de septembre 2025

Même si elles paraissent moins impressionnantes que celles d’août 2025, les sorties LEGO de septembre restent très nombreuses, avec notamment des sets inspirés de Disney et de Marvel.

