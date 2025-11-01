Le mois de novembre 2025 s’annonce plus calme que d’habitude pour les fans de LEGO. À quelques semaines de Noël, la marque danoise préfère miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Et pourtant, quelques belles nouveautés arrivent qui devraient faire plaisir à ceux qui ont encore un peu de place sur leurs étagères.

Les sorties de novembre 2025 en LEGO

Le mois s’ouvre avec LEGO Ideas 21363 The Goonies. Accès anticipé Insiders le 1er novembre, sortie générale le 4 novembre. Un petit set bonus accompagne le lancement pendant quelques jours. Puis vient LEGO Icons 10366 Tropical Aquarium. Accès anticipé Insiders le 13 novembre, sortie générale le 16 novembre. Là aussi, un cadeau dédié est prévu sur une courte fenêtre.

LEGO Ideas 21363 Les Goonies

Après des années d’attente, Les Goonies fait enfin son entrée officielle dans la gamme LEGO Ideas. Ce set impressionnant de 2912 pièces recrée le célèbre bateau pirate du film culte, avec une multitude de détails cachés et de scènes emblématiques. Le modèle s’accompagne de 12 minifigurines, dont Mikey, Data, Chunk, Sloth ou encore les frères Fratelli. C’est un véritable hommage à l’aventure et à la nostalgie des années 80, pensé autant pour les collectionneurs que pour les fans de cinéma.

Côté design, LEGO a mis le paquet, cales détaillées, pont amovible, grotte rocheuse et accessoires de pirate à foison. Le tout forme un décor spectaculaire d’environ 36 cm de haut et 62 cm de large, idéal à exposer. Le set est vendu 329,99 euros et bénéficie d’un accès anticipé pour les membres Insiders dès le 1er novembre, avant sa sortie officielle le 4 novembre. Et pour couronner le tout, un petit bonus est offert, le grenier des Walsh, un mini diorama exclusif disponible gratuitement pour tout achat du set entre le 1er et le 7 novembre.









L’aquarium tropical

Avec le set Aquarium Tropical, LEGO mise sur la détente et la beauté visuelle. Ce gigantesque set de 4154 pièces permet de construire un aquarium entièrement fermé, rempli de poissons colorés, de plantes aquatiques et de coraux articulés. Le résultat est bluffant, les éléments bougent légèrement comme dans un véritable bassin, et les nuances de bleu et de vert créent un rendu apaisant. Pensé pour les adultes, le modèle fait partie de la gamme LEGO Icons et s’impose comme un superbe objet de décoration pour la maison ou le bureau.

L’attention portée aux détails impressionne, décor du fond, système d’éclairage simulé, rochers modulables et structure transparente réaliste. Le set sera disponible à partir du 16 novembre 2025, avec un accès anticipé Insiders dès le 13 novembre. Affiché à 449,99 €, il s’adresse clairement aux passionnés. Et pour récompenser les acheteurs précoces, LEGO offre entre le 13 et le 19 novembre un mini set complémentaire, le Filtre et Nourriture pour poissons (5009823), un bonus malin qui complète parfaitement cette pièce de collection.











Source : LEGO