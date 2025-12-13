Janvier 2026 s’annonce particulièrement chargé pour les fans de LEGO. La marque ouvre l’année avec une vague de nouveautés qui touche toutes les grandes licences du moment. Le cinéma et les super-héros sont bien représentés grâce à de nouveaux sets Marvel et DC, dont plusieurs modèles consacrés à Batman. La pop culture n’est pas en reste avec un retour remarqué de Retour vers le Futur, tandis que Minecraft occupe une place centrale avec une série de boîtes inédites qui devraient plaire autant. Un début d’année riche en sorties, varié et clairement pensé pour satisfaire tous les profils de fans. Du très très lourd.

Un set Cerisiers en fleurs en LEGO, une vraie merveille

Le set Les cerisiers en fleurs ouvre magnifiquement l’année 2026 dans la gamme LEGO Art. Conçu comme une véritable œuvre murale en 3D, il s’inspire de l’esthétique japonaise traditionnelle, du mont Fuji aux cerisiers en pleine floraison. Le modèle mêle reliefs, couleurs douces et éléments architecturaux miniatures pour recréer un paysage apaisant, proche des estampes Ukiyo-e. Grâce à ses 1892 pièces et à sa cascade modulable qui peut dépasser du cadre, la construction offre une expérience superbe, presque méditative, idéale pour les adultes qui aiment les projets créatifs/décoratifs. Le prix est de 119 euros, ce qui n'est pas encore trop hors de prix.

Une fois assemblé, le tableau peut être exposé de deux façons : accroché au mur ou posé sur une surface, ce qui permet de l’intégrer facilement à n’importe quel intérieur. Le cadre noir laqué, ponctué de touches dorées, renforce son look premium et en fait un objet décoratif à part entière. LEGO met ici l’accent sur la détente et le plaisir de construire.

Le jardin d'automne, une belle nature

On reste un peu dans le même esprit avec avec Le jardin d’automne, LEGO Icons propose un véritable petit havre de paix à construire. Inspiré des chalets de contes, ce modèle mise sur une ambiance chaleureuse et un décor bucolique rempli de détails, dont un petit nain de jardin dans le décor. On y retrouve aussi un chalet accueillant, une cuisine miniature, un ruisseau qui traverse la scène, ainsi qu’une multitude d’arbres et de fleurs aux couleurs flamboyantes. Le set intègre aussi des accessoires comme une charrette à légumes, un cadran solaire, et plusieurs petites créatures qui donnent vie à l’ensemble. Le tout fait 1102 pièces.

L’autre atout du modèle, c’est sa dimension décorative. Une fois monté, le jardin peut être réorganisé selon vos envies : arbres, plantes et accessoires sont entièrement modulables, ce qui permet de personnaliser le paysage. Le toit du chalet se soulève également pour révéler une cuisine détaillée, ce qui ajoute une touche narrative au décor. Avec ses couleurs automnales et son esprit cosy, ce set s’intègre facilement dans un intérieur et constitue un joli cadeau pour les fans de nature ou de maquettes. Le prix est de 109 euros.

Flash McQueen, personnage culte

Avec Flash McQueen, LEGO célèbre en fanfare les 20 ans du premier film Cars. Le célèbre bolide rouge revient dans une version Speed Champions pensée pour plaire autant aux enfants qu’aux nostalgiques de Pixar. Le modèle reproduit forcément fidèlement les détails emblématiques du personnage, du numéro 95 aux éclairs jaunes et orange, sans oublier le logo Rust-eze et les pneus marqués Lightyear.

Le montage, composé de 270 pièces, reste accessible avec son prix de 27,99 euros tout en offrant une construction gratifiante. Comme souvent, grâce à l’application LEGO Builder, la progression est simple et guidée, ce qui en fait un cadeau idéal pour les enfants jeunes. Un bon petit set très sympa.

La fameuse voiture de Retour Vers le Futur en Lego

Cette fois, on rentre dans de l'encore plus culte. Avec cette version Speed Champions de la célèbre machine à remonter le temps, LEGO offre aux fans de Retour vers le futur un modèle accessible mais étonnamment riche en détails. La voiture reprend de nombreux éléments iconiques vus dans les films, du paratonnerre et de la plaque californienne du premier opus aux roues basculantes et au module Mr. Fusion de la suite. Les concepteurs ont soigné chaque partie, comme les prises d’air arrière, le convecteur temporel ou le tableau de calcul du temps, pour que la construction reste fidèle à l’esprit de la trilogie.

Le set pousse encore plus loin le plaisir de jeu en proposant deux minifigurines très attendues, Doc Brown et Marty McFly. Avec ses 357 pièces, la construction reste accessible tout en permettant une transformation simple entre les versions du premier et du deuxième film. Le prix est en plus assez abordable avec 27,99 euros en passage en caisse.

Un set Marvel très beau, avec de la BAGARRREEEE !

Changement d'ambiance total. Ce set LEGO Marvel remet en scène l’un des affrontements les plus mémorables d’Avengers : L’Ère d’Ultron. Ce set oppose le gigantesque Hulkbuster piloté par Iron Man à un Hulk furieux, le tout dans un décor urbain jonché de débris et de structures en métal prêtes à s’effondrer. Le robot articulé offre une grande liberté de pose et permet de recréer facilement les scènes musclées du film. Les détails apportés aux minifigurines, ainsi qu’aux accessoires comme les feux de signalisation que Hulk peut brandir comme arme, enrichissent encore le jeu.

Avec ses 413 pièces, ce kit apporte un joli équilibre entre montage, jeu et exposition, tout en rendant hommage à l’un des duels les plus iconiques du MCU. Et puis pour 49,99 euros, on ne se ruine pas encore trop . C'est déjà ça.

Un set LEGO Batman déjà culte

Après Marvel, on passe à DC. Cette nouvelle Batmobile LEGO DC rend hommage à l’un des véhicules les plus emblématiques du film Batman v Superman. Le set offre une construction rapide mais détaillée, avec un design robuste, un fusil avant non fonctionnel, un cockpit ouvrant et des phares reproduits par autocollants. LEGO célèbre aussi les 20 ans de ses sets Batman avec une minifigurine commémorative en armure, accompagnée d’une cape en tissu et même d’une pièce dorée intégrée dans le cockpit. L’ensemble capte plutôt bien l’allure sombre de cette Batmobile moderne.

Au-delà du montage, le set se distingue par son côté collector et par un bonus numérique apprécié : en scannant le QR code fourni dans les instructions, les joueurs débloquent la Batmobile dans LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir, ainsi qu’une version dorée exclusive. Grâce à ses 220 pièces, cet petit set est abordable, parfait pour les fans de Batman qui ne veulent pas se ruiner.

Un set LEGO Minecraft pour les fans du jeu

Avec ce set Mini biomes, LEGO propose une version miniature et très soignée de cinq environnements culte de Minecraft. Chaque biome est construit comme une petite scène indépendante que l’on peut déplacer ou réorganiser pour créer sa propre carte du monde. On y retrouve une montagne avec cascade et géode d’améthyste, une forêt fleurie remplie de détails, les célèbres champs de champignons, un désert avec temple et trésor caché, ainsi qu’une savane dominée par un avant-poste de pillards. Le tout est accompagné de microfigurines de personnages emblématiques comme Steve, un Creeper, une Champimeuh, un zombie momifié et un pillard.

Ce set s’adresse avant tout aux joueurs qui aiment recréer l’univers du jeu dans la vraie vie. Grâce à ses 797 pièces, il offre une construction à la fois relaxante et riche en petits détails. Il faut compter 59,99 euros pour se le procurer.

Toutes les sorties LEGO de janvier 2026

LEGO Art

31218 Les cerisiers en fleurs | 119,99 €

LEGO Architecture

21064 Paris, ville de l’amour | 79,99 €

LEGO Icons

11372 Le jardin d’automne | 109,99 €

Disney / Cars

77255 Flash McQueen | 27,99 €

Speed Champions

77256 La machine à remonter le temps de Retour vers le futur | 27,99 €

77252 Voiture de course de l’écurie APXGP tirée du film F1® | 27,99 €

LEGO Marvel

76335 Spider-Man et sa moto contre Ghost Rider | 9,99 €

76336 Spider-Man et sa voiture contre Wolverine vénomisé | 19,99 €

76343 Le combat légendaire entre Hulkbuster et Hulk | 49,99 €

76344 Iron Man Mark 3 Édition Collector | 129,99 €

76342 Spider-Man contre Mystério : le Daily Bugle | 109,99 €

76334 Le combat légendaire entre Spider-Man et Sandman | 24,99 €

LEGO NINJAGO

71858 15e anniversaire – La forge des quatre armes | 99,99 €

LEGO Divers / Festivals asiatiques

40864 Le Maître de la fortune | 29,99 €

80119 Tableau vivant : le galop des chevaux | 99,99 €

80118 Le feu d’artifice porte-bonheur | 79,99 €

The Botanical Collection

11501 Le bouquet de tulipes | 59,99 €

11509 Cactus fleuri | 29,99 €

11508 Marguerites | 14,99 €

11504 Les fleurs de lune | 59,99 €

LEGO Technic

42223 La voiture de course 1966 Ford GT40 MKII | 74,99 €

LEGO Minecraft

21590 La bataille du Wither | 64,99 €

21589 Mini biomes | 59,99 €

21588 Le Renard | 44,99 €

21587 Le Donjon de zombies | 29,99 €

21586 Le Jardin pâle | 19,99 €

21585 La ferme à poulet | 19,99 €

21584 Voyage à travers les Portails du Nether et de l’Ender | 14,99 €

21583 Les aventures de Steve dans la taïga | 9,99 €

LEGO Batman

76333 La Batmobile de Batman & Robin | 29,99 €

76332 La Batmobile de The Batman | 29,99 €

76330 Logo de Batman | 79,99 €