Comme chaque mois, LEGO dévoile une salve impressionnante de nouveaux sets, et août 2025 ne déçoit pas. Cette rentrée d’été s’annonce particulièrement généreuse. Des véhicules ultra-détaillés aux scènes inspirées des licences cultes comme Star Wars, en passant par des créations originales pour les enfants, il y a de quoi faire plaisir à tout le monde. Et même bien plus.

Notre sélection des nouveautés LEGO de aout 2025

Parmi les sorties les plus attendues, on retrouve bien sûr le lancement officiel de la gamme LEGO One Piece, avec sept sets dont le mythique Going Merry et le gigantesque Baratie. Du côté des gammes déjà établies, Star Wars revient en force avec un UCS AT-ST, un nouveau MTT et plusieurs sets Clone Wars, tandis que Marvel joue la carte Spider-Man avec des scènes cultes, sans oublier l’impressionnant buste Iron Spider.

Sans surprise, LEGO Technic brille aussi avec six modèles très musclés, dont une pelleteuse Volvo à plus de 400 euros. Mais les constructeurs plus calmes ne sont pas oubliés. Animal Crossing, ou encore Minecraft proposent des univers colorés et créatifs pour tout le monde.

Le Baratie – LEGO One Piece 75640

C’est sans doute le set événement du mois pour les fans de manga : le célèbre restaurant flottant Baratie, tiré de One Piece, débarque en version LEGO avec 3402 pièces ultra détaillées. On y retrouve l’intérieur du navire, la cuisine de Zeff, la salle principale et même la terrasse où Sanji envoie valser ses ennemis. Le tout accompagné de plusieurs minifigs fidèles. À 299,99 €, c’est une pièce de collection, mais aussi un gros clin d’œil à l’arc East Blue. Un must pour les passionnés.





UCS AT-ST Walker – LEGO Star Wars (75417)

Les fans de Star Wars vont se régaler avec ce nouveau modèle UCS (Ultimate Collector Series). L’AT-ST, véhicule emblématique de l’Empire, revient ici dans une version de plus de 1500 pièces, ultra fidèle et bourrée de détails mécaniques. Le cockpit est ouvrable, le canon orientable, et le socle d’exposition est sobre mais classe. Vendu à 199,99 €, ce modèle ravira autant les amateurs de montage complexe que les collectionneurs de la trilogie originale.





Mécha écraseur de Dr. Eggman – LEGO Sonic (77005)

Pour les fans de rétro gaming et de Sonic, ce petit set à 39,99 € est une pépite. On y retrouve Knuckles affrontant le mécha destructeur du Dr. Eggman, une version stylisée mais fidèle de l’emblématique boss de fin. L’ensemble est coloré, rapide à construire, et bourré de références à l’univers de SEGA. Une belle réussite visuelle qui complète à merveille la gamme LEGO Sonic, pensée pour les nostalgiques comme pour les nouveaux venus.





Mario Kart – Château de Bowser – LEGO Super Mario (72039)

LEGO continue d’élargir son univers Super Mario avec cette fois-ci une vraie grosse boîte issue de l’univers Mario Kart. Le château de Bowser est ici transformé en circuit de course interactif, avec 1068 pièces et plein d’éléments modulables. C’est fun, coloré, et surtout compatible avec les karts et personnages interactifs déjà sortis. À 99,99 €, c’est un excellent set pour les enfants comme pour les adultes fans de Nintendo.





21278 Avant-poste des pillards & Ravageur | 79,99€

21279 La Tour de l’Enderman | 99,99€

