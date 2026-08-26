LEGO nous a habitués à sortir des adaptations de nos licences favorites comme Batman, Star Wars, Jurassic Park ou encore Harry Potter. Voilà que les briques s'intéressent désormais à Cities Skylines, avec LEGO Skylines, un city builder tout en briques qui va réaliser un vrai rêve de gosse.

LEGO Skylines est enfin officialisé et s'annonce déjà incroyable

Quel enfant adepte des jeux de construction n'a jamais rêvé d'avoir assez de LEGO pour refaire une ville entière ? Si je suis le seul, tant pis pour vous, vous ratez quelque chose. LEGO Skylines a été annoncé lors de la Gamescom 2026 après avoir fait l'objet de plusieurs rumeurs. La marque de jouets a travaillé en collaboration avec Paradox pour nous proposer un jeu de gestion ultra coloré et, une fois de plus, bardé d'humour. LEGO Skylines sera disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC mais n'a pas encore dévoilé sa date de sortie, pas même une fenêtre. Il est toutefois possible de le précommander de le mettre dans vos listes de souhaits dès maintenant.

LEGO Skylines est présenté comme « un jeu de construction de ville cosy et ultra personnalisable » qui nous offrira carte blanche pour bâtir la métropole de nos rêves. En d'autres termes, il ne faut certainement pas s'attendre à une microgestion de folie très poussée, mais il est tout de même précisé qu'il faudra veiller à ce que les habitants aient accès à tous les services nécessaires pour leur confort comme l'eau, la nourriture ou encore l'électricité et les soins, entre autres. LEGO Skylines nous promet également un terrain de jeu sans limite, une quantité absolument insensée de bâtiments et un gameplay extrêmement addictif. On n'a pas encore pu poser les mains sur le bébé, mais on s'imagine assez bien perdre des dizaines d'heures de sommeil à construire tout et rien comme un gamin avec son seau de jouets.