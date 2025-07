Les prochaines nouveautés LEGO des mois et des années à venir ne devraient toujours pas épargner votre compte en banque. En particulier si vous affectionnez certaines des plus grandes licences de la pop culture. Après l'organisation d'un concours sur la nostalgie des années 90, la firme danoise a confirmé un set X-Files : The Truth is Out There. De plus, une nouvelle version de Batman l'Asile d'Arkham devrait quant à lui être disponible dès le 9 septembre 2025. Avec un prix estimé à 300 dollars, cette construction pourrait inclure 16 minifigurines et 2953 pièces. Mais ce n'est pas tout. Deux sets LEGO de licences cultes et adorés ont leaké dont un énorme.

Des licences cultes de retour chez LEGO en 2025 et 2026

Le nouveau set LEGO Batman Arkham Asylum n'est pas la seule très grosse nouveauté qui devrait rejoindre le catalogue en septembre 2025. Selon des leaks, l'une des franchises emblématiques produites par Disney, Pirates des Caraïbes, pourrait rendre visite aux spécialistes des briques d'ici la rentrée. Si l'on se fie à ces rumeurs, la licence culte ferait une entrée fracassante avec un énorme set 10365 Icons The Black Pearl, qui serait donc consacré au bateau de Jack Sparrow. Étant donné le statut légendaire de ce navire, LEGO ne peut pas faire les choses à moitié. En termes d'échelle, on serait donc sur quelque chose dans la lignée du 10335 Icons Endurance.

Des sets Retour vers le Futur et Pirates des Caraibes repérés sur la Toile

D'après les leaks, le set LEGO Pirates des Caraibes Black Pearl aurait 2861 pièces et serait vendu 329,99$. En plus de l'embarcation, il est dit que des minifigurines de Jack Sparrow, Elizabeth Swan, Will Turner, Marty, Barbossa, Anamaria, Joshamee Gibbs, Pintel et Cotton seraient prévues. Si ça se confirme, ce serait une année sous le signe de la piraterie avec les sets One Piece Netflix qui arrivent en août 2025. En tout cas, ça sent déjà le carton vu l'attachement de millions de personnes à la saga Pirate des Caraibes.

Quelle est l'autre licence culte concernée par ces leaks ? C'est un véritable monument de la pop culture puisqu'il s'agit de Retour vers le Futur. Pour le 1er janvier 2026, LEGO prévoirait une nouvelle version de la machine à remonter dans le temps, la mythique DeLorean. Contrairement au 10300, qui va commencer à se faire rare, celui-ci serait bien plus petit. Les fuites évoquent en effet la sortie d'un set 77256 Speed Champions DeLorean au prix de 26,99$. Il n'y a pas encore de détails sur le nombre de briques. Mais à ce tarif et vu la gamme, ça devrait être autour des 300 à 400 pièces.

Source : FalconBricks.