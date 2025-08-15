Si vous aimez les LEGO et la saga Harry Potter, il est temps de découvrir ces magnifiques sets. Il y en a pour tous les styles et pour tous les prix, selon vos envies.

Les fans d'Harry Potter ont de quoi se réjouir : cinq créations LEGO exceptionnelles viennent enrichir la collection Harry Potter. Entre pièces d’exposition spectaculaires et scènes cultes à revivre, chaque set promet un voyage enchanteur à travers les lieux iconiques de la saga. Nickel pour les fans. Que vous soyez collectionneur, passionné de construction ou simple amoureux de l’univers, voici une présentation détaillée de ces trésors. De quoi clairement décorer vos intérieurs et apporter une touche de magie.

Le château de Poudlard en LEGO, la tour principale

Avec ses 2 135 pièces, ce set est le plus grand modèle jamais créé de la tour principale à l’échelle minifigurine. On y retrouve des détails iconiques comme le Choixpeau, la salle des clés volantes ou l’escalier pivotant vers le bureau de Dumbledore. Sans oublier 12 personnages et des créatures comme Touffu ou Fumseck. Grâce à ses fonctions ludiques, vous pourrez revivre vos scènes préférées… ou inventer vos propres histoires. Un incontournable pour les vrais fans. C'est vraiment une pièce maitresse de la gamme LEGO Harry Potter.

Les boutiques magiques du Chemin de Traverse

Ce diorama LEGO de 2 750 pièces est un pur bonheur pour les yeux. Gringotts, Ollivander, le Chaudron Baveur… chaque bâtiment regorge de détails. Vous pouvez exposer le modèle comme une rue à deux côtés, en longue rangée ou en modules séparés. Les 12 microfigurines et le Magicobus ajoutent encore plus de charme. Une pièce d’exception Harry Potter pour décorer votre intérieur et faire revivre la magie du shopping façon sorcier. La classe non ?

Book Nook le Poudlard Express à la sauce LEGO

Pour la première fois, LEGO propose un book nook Harry Potter. Ce décor de 832 pièces reproduit une section du Poudlard Express, avec Harry, Ron, Hedwige et Croûtard. Astuce géniale : il peut s’ouvrir pour jouer, se fermer pour tenir vos livres ou se séparer en deux parties. Idéal pour apporter une touche de sorcellerie à votre bibliothèque… tout en organisant vos romans préférés. Nickel pour une bibliothèque.

Kit d’éclairage LED pour le Book Nook

Et si votre Book Nook s’illuminait ? Ce kit LED télécommandé BrickBling est pensé pour le Poudlard Express. Facile à installer, il permet d’allumer certaines zones à volonté. Son câble USB offre plusieurs options d’alimentation. En un instant, votre décor passe de simple maquette à véritable scène de cinéma. Un petit plus qui fait toute la différence en exposition. Du LEGO Harry Potter encore plus beau.

Le manoir des Malefoy... en LEGO

Direction la demeure de Drago Malefoy dans Harry Potter. Ce set LEGO de 1 601 pièces recrée avec précision l’élégante architecture du manoir… et son ambiance inquiétante. On y retrouve le portail, le salon avec chute de lustre, la chambre de Drago et la cave où Harry est prisonnier. Les 9 minifigurines (Voldemort, Bellatrix Lestrange, Dobby…) et la figurine de Nagini permettent de rejouer des scènes intenses. Une pièce à la fois belle et pleine d’action.

La banque magique

Ce set LEGO de 4803 pièces reproduit la célèbre banque des films Harry Potter avec un niveau de détail impressionnant. Il comprend le hall somptueux, la mezzanine avec le coffre secret d’Hagrid, trois chambres fortes reliées par un rail en spirale pour le chariot, et la boutique du Magasin des ménageries magiques. Un dragon Ukrainian Ironbelly articulé peut être posé au sommet pour former une pièce maîtresse spectaculaire.

Le set inclut 13 minifigurines (Harry, Ron, Hermione déguisée en Bellatrix, Hagrid, gobelins, Mangemort, etc.) et peut se combiner avec le set LEGO Diagon Alley (75978). Conçu pour les collectionneurs et les fans adultes, il mesure jusqu’à 79 cm de haut une fois assemblé... c'est GIGANTESQUE.