Pour l’été 2025, LEGO prévoit déjà plusieurs sets issus d’une licence devenue culte avec le temps, qu’on l’apprécie ou non. Et bonne nouvelle, il y en a pour tous les goûts.

Comme on a pu le voir avec les sorties LEGO d’avril 2025, les nouveautés ne manquent pas ce mois-ci. Et la célèbre marque danoise compte bien continuer sur sa lancée, avec de très belles nouveautés prévues pour l’été et les beaux jours, autour d’une licence devenue culte.

LEGO programme son été

Les rumeurs allaient bon train, mais cette fois c’est officiel : LEGO vient de lever le voile sur sa nouvelle vague de sets Fortnite pour l’été 2025. Et bonne nouvelle, il y en a pour tous les goûts. Campement, fast-food, créature géante ou robot titanesque… les fans vont pouvoir se faire plaisir.

Dès le 1er juin, trois coffrets feront leur apparition. Un quatrième, plus ambitieux, arrivera début août. Comme pour les précédents, chaque boîte contient un code bonus à utiliser dans le jeu. De quoi débloquer des skins exclusifs dans Fortnite. Une belle manière de récompenser les collectionneurs et les joueurs.

Peely & Sparkplug’s Camp, le set parfait pour commencer

Ce petit set LEGO à 22,99 euros s’adresse à ceux qui veulent commencer en douceur. Avec 250 pièces, il permet de construire un campement dans l’esprit Fortnite. On y trouve un feu de camp, un établi, une ruine, un Llama… et même un loup. Côté minifigs, Peely et Sparkplug sont au rendez-vous. En bonus, le skin Sparkplug est offert dans le jeu.

Durrr Burger Restaurant en LEGO

Après la version à construire du Durr Burger en LEGO, voici enfin le restaurant complet. Ce set de 546 pièces représente l’établissement emblématique, avec sa grande enseigne en forme de burger. L’arrière est ouvert pour accéder à l’intérieur. Quatre minifigs sont incluses : Beef Boss, Beach Bomber, Grimey et un squelette. Prix annoncé : 64,99 euros. Et oui, le skin Beef Boss est aussi de la partie.

Klombo, un monstre tout en briques

C’est sans doute le set le plus fun de cette vague. Klombo, la créature géante bien connue des joueurs, débarque en version LEGO. Il faut 1084 pièces pour assembler cette bête impressionnante. Deux minifigs l’accompagnent : Oro et Adventure Peely. Prix du set : 109,99 euros. Le skin Adventure Peely est offert via un code dans la boîte.

Mecha Team Leader, la star LEGO de l’été

Prévu pour le 1er août, ce set est clairement la pièce maîtresse de la collection. Avec 2503 pièces, il permet de construire en LEGO un immense Mecha Team Leader, fidèle au robot vu dans les événements Fortnite. Il est livré avec une minifig exclusive, une pancarte "I love Mecha Team Leader" à la main. Ce modèle est pensé pour l’exposition. Il coûte 259,99 euros. Et surprise : deux skins sont inclus, Mecha Team Leader et Shadow Mecha Team Leader.