LEGO prépare un set qui s'annonce déjà comme un carton et un incontournable. Il faut dire qu'il prend pour thème une licence incroyable et tout ce qu'il y a de plus culte.

Les petites briques LEGO n’ont pas fini de nous faire rêver. Alors que de superbes sets ont été annoncés il y a peu, dont un qui s’annonce d’ores et déjà titanesque et incontournable, voilà que des leaks refont parler d’eux. Il y a un bon moment, une longue liste de projets LEGO a été dévoilée, beaucoup devant d’ailleurs sortir cette année d’après nos amis spécialisés dans le domaine. L’un d’eux en particulier devrait faire énormément de bruit à sa sortie, il s’agit ni plus ni moins d’un set issu d’une licence tout ce qu’il y a de plus culte, adoré par un nombre incalculable de fans : Zelda.

LEGO prépare un set déjà immanquable aux couleurs de Zelda

Oui, un set LEGO Zelda est en préparation, une excellente nouvelle supplémentaire pour les fans après le leak récent sur un jeu ultra apprécié de la franchise qui arriverait sur Nintendo Switch 2. Zelda a le vent en poupe, il l'a toujours eu dans le dos de toute façon et ce prochain set LEGO devrait se vendre comme des petits pains. Ce dernier s’annonce d'ailleurs d’ores et déjà comme colossal. Il est dit qu'il devrait représenter le fameux Grand Arbre Mojo, bien connu des aficionados de la franchise, et si on n’a pas encore de visuel, on a tout de même quelques détails.

Le Grand Arbre Mojo dans Ocarina of Time. Ça ne nous rajeuni pas tout ça...

Un set qui s'annonce déjà énorme !

D’après de nombreux leaks découvert par des experts plutôt bien renseignés, le set serait connu sous le nom de Zelda : Le Grand Arbre Mojo. Il serait composé d’une pièce massive, l’Arbre très certainement du coup, de près de 2500 pièces, et aurait 4 mini-figurines pour l’accompagner. On espère à minima que Link sera de la partie.

Un set très massif donc qui devrait assurément vendre du rêve aux amoureux de la licence et aux amateurs de LEGO. Le set géant LEGO Zelda : Le Grand Arbre Mojo serait prévu pour la rentrée le 1er septembre 2024 et se marchanderait pour la bagatelle de 299,99€. Oui, ce sera une belle bête visiblement.

Les détails du prochain set LEGO Zelda :