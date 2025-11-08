LEGO frappe fort avec un tout nouveau set issu d’une licence culte, attendu depuis de très nombreuses années par les fans. Leur vœu est enfin exaucé. Du très lourd.

C’est une première historique : Star Trek a enfin droit à son propre set LEGO. Après des années de rumeurs et de fuites, la marque danoise officialise la sortie d’un modèle XXL inspiré de l’U.S.S. Enterprise-D, le mythique vaisseau de Star Trek: The Next Generation. Une annonce qui ravit les fans de science-fiction comme les amateurs de briques à assembler.

Une collaboration attendue depuis longtemps pour LEGO

Cela faisait des années que les fans rêvaient d’un croisement entre LEGO et Star Trek. La marque avait déjà conquis les univers de Star Wars, Harry Potter ou Marvel, mais la saga créée par Gene Roddenberry restait étonnamment absente. Ce partenariat avec Paramount change la donne, à quelques mois du 60e anniversaire de la franchise.

Le set, baptisé LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D, s’adresse avant tout aux collectionneurs et aux passionnés. Composé de 3 600 pièces, il permet de recréer dans le moindre détail le célèbre vaisseau commandé par le capitaine Jean-Luc Picard. On retrouve sa soucoupe détachable, ses nacelles de distorsion aux reflets bleus et rouges, ainsi qu’une baie de navettes ouvrable. LEGO a même intégré deux mini shuttlepods pour les plus attentifs aux détails.

Et comme un équipage ne va pas sans son capitaine, le set inclut neuf figurines issues de la série culte, Picard, Riker, Data, Worf, Geordi, Beverly et Wesley Crusher, Deanna Troi et Guinan. Chacun possède ses accessoires emblématiques : tasse de thé, tricordeur, phaser, PADD… et même le chat Spot de Data.







Une pièce de collection plus qu’un simple jouet

Ce nouveau set n’est pas pensé comme un jouet, mais comme une véritable pièce d’exposition. Il est livré avec un socle incliné et une plaque descriptive pour présenter le vaisseau avec style. De quoi trôner fièrement sur une étagère ou dans une vitrine. Le tout sera vendu au prix de 399,99 euros. Il sortira le 28 novembre 2025, jour du Black Friday.

Source : LEGO