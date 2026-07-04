Entre deux sets dédiés à la pop-culture, LEGO sort aujourd’hui l’une de ses plus belles pièces de collection de l’année, et elle a assurément de quoi en faire rêver plus d’un.

Pour le plus commun des mortels, les LEGO ont généralement tendance à être associés à de simples jouets, qui plus est destinés à un jeune public. Et dans le fond, ce n’est pas forcément faux. Beaucoup de pièces proposées par la firme sont effectivement pensées pour divertir un jeune public, qui peut notamment s’amuser avec des technologies comme les SMART Bricks. Mais LEGO, c’est aussi bien plus que cela, et ce nouveau set monumental vient nous le prouver en s’imposant comme une véritable pièce de collection pour tous les fans d’automobile.

Un nouveau set LEGO monumental est maintenant disponible

En effet, dès aujourd’hui, les amateurs de briques peuvent désormais s’offrir la sublime Megacar Sadair’s Spear de Koenigsegg (#42232), disponible en exclusivité sur le site officiel de LEGO. Dotée de 4 104 pièces au total, celle-ci permet alors de reproduire cette magnifique voiture de collection bourrée de détails. Assemblage du moteur V8 à pistons, de la suspension triplex et de la transmission à 9 rapports, activation du mode fantôme, ouverture des portières et du capot… Aucun élément n’a été laissé de côté par la compagnie pour l’occasion.

« Les équipes LEGO et Koenigsegg possèdent toutes une véritable passion pour la technologie, la conception, le jeu, la curiosité et le fait de repousser les limites. Nous ne percevons pas des obstacles, seulement des défis que nous relevons avec joie » se réjouit alors Halldora von Koenigsegg, directrice des opérations de Koenigsegg ; tandis que LEGO promet de son côté aux fans une « construction exigeante mais gratifiante ».





© LEGO / Koenigsegg

Mais vous vous en doutez, une telle pièce de collection a forcément un prix. Et la facture est extrêmement salée, puisqu’il vous en coûtera alors la coquette somme de 449.99€ pour pouvoir mettre la main dessus. La bonne nouvelle, cependant, c’est que LEGO vous offrira dans la foulée le Volant de la Sadair’s Spear de Koenigsegg ; en tout cas dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 6 juillet prochain. Ce qui fait tout de même une belle économie de 24.99€. Autant dire, donc, qu’il vaut mieux ne pas trop tarder si vous souhaitez en profiter.