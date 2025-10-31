LEGO veut plonger au cœur de vos souvenirs et annonce un nouveau set inspiré d’une licence culte de votre enfance. De quoi raviver de très bons moments.

Il aura fallu plus de 30 ans pour que ce rêve devienne réalité. LEGO vient d’officialiser la sortie de son tout premier set inspiré des Power Rangers. Et pas n’importe lequel, il s’agira du mythique Megazord de la série Mighty Morphin Power Rangers.

Une idée LEGO née de la passion d’un fan

Tout est parti d’un projet imaginé par TrumanBricks, un créateur passionné présent sur la plateforme LEGO Ideas. Son concept de Megazord en briques a séduit la communauté, atteignant les 10 000 votes nécessaires pour être étudié par LEGO. Quelques mois plus tard, la marque a confirmé ce que les fans espéraient, le Megazord deviendra bel et bien un set officiel.

Cette annonce a été faite lors de la plus grande sélection LEGO Ideas jamais organisée. Sur 57 projets, seuls six ont été retenus, dont celui des Power Rangers. Un joli exploit pour un univers culte qui manquait cruellement à la collection LEGO.





Un Megazord fidèle à la série d’origine

Pour l’instant, LEGO n’a pas encore dévoilé les images du produit final. Mais la marque s’est appuyée sur les visuels du projet original pour illustrer à quoi pourrait ressembler ce futur set.

Le résultat s’annonce spectaculaire, un Megazord articulé, inspiré du design de la série des années 90, capable de se séparer en cinq Zords individuels, chacun piloté par un Power Ranger. De quoi raviver la nostalgie des fans de la première heure, tout en séduisant une nouvelle génération.

Le set devrait aussi inclure les minifigurines des cinq Powser Rangers originaux : Jason, Trini, Zack, Kimberly et Billy. Ces figurines étaient déjà présentes dans le concept de TrumanBricks et ont été montrées lors de la présentation officielle de LEGO Ideas. Il serait d’ailleurs difficile d’imaginer un Megazord sans son équipe complète. Après tout, c’est leur union qui a toujours fait la force de la série.

La mise en route du projet n’a pas été simple. Les droits des Power Rangers appartiennent à Hasbro, l’un des plus grands fabricants de jouets au monde. Heureusement, contrairement à Mattel (qui possède la marque Mega), Hasbro ne dispose pas de sa propre gamme de briques de construction. Résultat, la voie était libre pour une collaboration avec LEGO.

Source : LEGO