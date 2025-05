LEGO va encore régaler beaucoup de monde avec de nombreux sets issus d'une licence magique, et surtout adorée par des millions de fans à travers le monde. Il y en a pour tout le monde.

La magie de Poudlard revient cet été chez LEGO, et elle compte bien s’installer durablement dans nos étagères. La marque danoise a enfin levé le voile sur les huit nouveaux sets LEGO Harry Potter attendus pour le 1er juin 2025. Et cette fois, entre extensions du château, dioramas collectors et clins d’œil bien sentis aux films, tout le monde devrait y trouver son compte.

Une tour de Poudlard en LEGO

C’est sans doute le set phare de cette vague estivale. La tour principale de Poudlard s’ajoute enfin au château modulaire lancé ces dernières années. Ce set est énorme. Il se connecte directement à la Grande Salle et intègre notamment l’escalier en colimaçon magique.

Sortie : 1er juin 2025

1er juin 2025 Prix : 259,99 euros

259,99 euros Pièces : 2 135

2 135 Minifigs : 12 ( dont Harry Potter, Hermione Granger, Neville Londubat, le professeur Brûlopot, Nick Quasi-Sans-Tête et Albus Dumbledore, ainsi que les figurines de Touffu, Hedwige et Fumseck)

12 ( dont Harry Potter, Hermione Granger, Neville Londubat, le professeur Brûlopot, Nick Quasi-Sans-Tête et Albus Dumbledore, ainsi que les figurines de Touffu, Hedwige et Fumseck) Contenu notable : Grand escalier tournant, connexion avec la Grande Salle

Magasin d'accessoires de Quidditch et marchand de glaces

LEGO continue d’agrandir Diagon Alley avec deux nouvelles boutiques emblématiques : la boutique d’équipement de Quidditch et le glacier de Florean Fortescue. Un ajout parfait pour enrichir une rue commerçante déjà bien fournie, sans exploser le budget.

Sortie : 1er juin 2025

1er juin 2025 Prix : 99,99 euros

99,99 euros Pièces : 795

795 Minifigs : 6 (Florian Fortarôme, Katie Bell, Alicia Spinnet, Ron Weasley, Cho Chang et un commerçant)

6 (Florian Fortarôme, Katie Bell, Alicia Spinnet, Ron Weasley, Cho Chang et un commerçant) Boutiques incluses : Boutique de Quidditch + glacier de Florean Fortescue

Privet Drive et la visite de tante Marge

Retour au 4, Privet Drive, cette fois avec une scène tirée du Prisonnier d’Azkaban. Ce set LEGO met en scène la fameuse visite de la tante Marge, que Harry fait malencontreusement gonfler. En plus de la maison, il inclut 5 minifigs, dont une version exclusive de Marge gonflée. Un clin d’œil amusant.

Sortie : 1er juin 2025

1er juin 2025 Prix : 89,99 euros

89,99 euros Pièces : 639

639 Minifigs : 5 ( Marge Dursley, Vernon Dursley, Pétunia Dursley, Dudley Dursley, Harry Potter, ainsi qu’une figurine « gonflée » de tante Marge et le chien Molaire)

Book nook Poudlard Express spécial LEGO

Plus qu’un jouet, ce "Book Nook" est un véritable élément de déco. Il recrée la scène de la gare de King’s Cross avec le Poudlard Express, à placer entre deux livres sur une étagère. Une belle pièce pour les adultes fans de la saga ou les collectionneurs qui veulent un objet un peu plus raffiné.

Sortie : 1er juin 2025

1er juin 2025 Prix : 99,99 euros

99,99 euros Pièces : 832

832 Minifigs : 2 (Harry & Ron)

Le monstrueux livre des monstres en LEGO

Inspiré du Prisonnier d’Azkaban, ce set met en scène le célèbre livre des monstres en version brique, plus détaillée que la version GWP sortie en 2020.

Sortie : 1er juin 2025

1er juin 2025 Prix : 59,99 euros

59,99 euros Pièces : 518

518 Minifigs : 1 (Neville)

1 (Neville) Fonction : mâchoires articulées

Fumseck, le phénix de Dumbledore

Après Hedwige, c’est au tour de Fumseck, le phénix de Dumbledore, d’avoir droit à son set LEGO

Sortie : 1er juin 2025

1er juin 2025 Prix : 22,99 euros

22,99 euros Pièces : 299

299 Minifigs : Aucune

Aucune Inclus : l’épée de Gryffondor et le Choixpeau

Le cours de botanique en LEGO

Une nouvelle salle de classe rejoint l’univers modulaire du château de Poudlard. Il s’agit de la serre de botanique du Professeur Chourave, avec ses mandragores et ses pots en terre.

Sortie : 1er juin 2025

1er juin 2025 Prix : 49,99 euros

49,99 euros Pièces : 390

390 Minifigs : 3 (Chourave, Hermione, Neville)

3 (Chourave, Hermione, Neville) Connexion : compatible avec la tour principale

La famille de Sombrals

Enfin, cette boîte propose deux sombrals à construire, dans un style plus axé “Technic” que figuratif.

Sortie : 1er juin 2025

1er juin 2025 Prix : 69,99 euros

69,99 euros Pièces : 548

548 Minifigs : Aucune

Aucune Contenu : deux Thestrals à construire

Source : LEGO