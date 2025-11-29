LEGO réalise un rêve de longue date pour les fans de science-fiction. La marque dévoile enfin une reproduction monumentale d'une véritable icone de la pop culture.

LEGO frappe un grand coup avec l’annonce d’un set que les fans de science-fiction attendaient depuis des années. L’U.S.S. Enterprise NCC-1701-D, vaisseau emblématique de Star Trek: The Next Generation, rejoint enfin la gamme LEGO Icons. Un modèle massif de 3600 pièces qui s’impose déjà comme l’une des plus grosses sorties adultes de la fin d’année.

Le premier set Star Trek LEGO à l’échelle collector

C’est un moment symbolique. Malgré les décennies de popularité de Star Trek, LEGO n’avait encore jamais proposé de modèle officiel basé sur la franchise. Avec ce vaisseau de classe Galaxy, la marque ouvre enfin la porte à un nouvel univers, et le résultat dépasse largement les attentes.

Le set reproduit l’Enterprise-D avec un niveau de détail impressionnant. La soucoupe est entièrement amovible. Les nacelles WARP jouent sur des touches de rouge et de bleu fidèles à la série. La soute à navettes s’ouvre pour révéler deux mini-vaisseaux. Le tout repose sur un présentoir LEGO incliné, idéal pour une exposition en vitrine.







Une reproduction riche en références pour les fans

LEGO ne s’est pas contenté de créer une maquette. Le set inclut aussi neuf minifigurines célébrant l’équipage culte de The Next Generation. On y retrouve Jean-Luc Picard, William Riker, Data, Worf, Geordi La Forge, Beverly Crusher, Deanna Troi, Guinan et Wesley Crusher.

Chaque personnage est accompagné d’accessoires emblématiques. Phaser, PADD, tricordeur, mallette, tasse de bar, générateur de rayon tracteur, rien n’a été oublié. Les fans pourront recréer des scènes directement sorties de la série ou imaginer leurs propres missions. Une plaque Star Trek: The Next Generation LEGO permet également d’exposer les figurines à côté du vaisseau.

Avec 3 600 pièces et un montage dense, l’Enterprise-D s’adresse clairement aux constructeurs expérimentés. Le modèle final mesure 60 centimètres de long, 48 centimètres de large et 27 centimètres de haut, ce qui en fait une véritable pièce maîtresse pour une collection LEGO Icons. Niveau tarif, ça pique un peu avec 379 euros.