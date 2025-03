LEGO ne fait jamais les choses à moitié, et ce set, très attendu par de nombreux fans, est enfin disponible. Une vraie claque pour les collectionneurs !

Bonne nouvelle pour les amateurs de Horizon et de LEGO ! Un tout nouveau set inspiré du jeu LEGO Horizon Adventures arrive bientôt. Baptisé Aloy et Varl contre Testudien et Dents de scie, il promet une aventure épique en briques. Sortie prévue le 1er mars 2025. Le set est dispo à la vente !

Un set LEGO fidèle à l’univers du jeu

LEGO continue d’explorer l’univers de Horizon avec ce set riche en détails. On y retrouve Aloy et Varl, équipés de leurs armes emblématiques. Leur arc et leur lance peuvent être améliorés avec des embouts pour déclencher des attaques Feu, Choc ou Gel, comme dans le jeu vidéo.

Mais ce sont surtout les machines qui impressionnent. Testudien est un robot massif avec des pattes articulées, une capsule d’énergie et un bouclier amovible. Dents de scie, lui, se distingue par son torse pivotant, ses mâchoires mobiles et ses membres articulés.

Un prix abordable

Pour enrichir l’expérience, LEGO a ajouté plusieurs éléments de décor. Feu de camp, coffre au trésor et roseaux géants viennent compléter le set. De quoi créer des scènes fidèles à l’univers du jeu et laisser libre cours à l’imagination. L’application LEGO Builder est aussi de la partie. Elle permet de suivre la construction en 3D, zoomer sur les détails et enregistrer sa progression.

Avec ses 768 pièces, ce set s’adresse aux enfants dès 9 ans, mais plaira aussi aux collectionneurs. Une fois assemblé, il fera une belle pièce d’exposition. Son prix ? 44,99 €. Un tarif attractif pour un set aussi détaillé. Le set est déjà disponible sur le site officiel de LEGO et sortira officiellement le 1er mars 2025.

Avec ce set, LEGO continue d’enrichir son univers Horizon. Fidèle au jeu et plein de détails, Aloy et Varl contre Testudien et Dents de scie séduira autant les joueurs que les passionnés de construction. Un bel ajout à la collection, parfait pour ceux qui aiment allier aventure et créativité !







Source : LEGO